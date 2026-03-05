 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Macron appelle Israël et Beyrouth à la désescalade au Liban
information fournie par Reuters 05/03/2026 à 00:18

Macron s'est entretenu avec les dirigeants israélien et libanais

Macron s'est entretenu avec les dirigeants israélien et libanais

Emmanuel Macron a déclaré mercredi soir ‌avoir exhorté les dirigeants israélien et libanais à une désescalade, dénonçant les attaques du ​Hezbollah libanais contre Israël comme une "faute majeure" mettant en péril la région et demandant à l'Etat hébreu de s'abstenir de toute offensive terrestre au Liban.

Le président français a effectué ​ces commentaires au cinquième jour de la guerre lancée par les Etats-Unis et Israël contre l'Iran, qui a répliqué ​en effectuant des attaques à travers la ⁠région. Le Hezbollah, aligné sur Téhéran, tire depuis lundi matin des projectiles en ‌direction d'Israël, disant vouloir venger la mort du guide suprême iranien Ali Khamenei, tué samedi au premier jour des bombardements israélo-américains.

Israël a répondu par ​des séries de bombardements ‌à travers le Liban, notamment dans le sud du pays, frontalier ⁠de l'Etat hébreu, et en périphérie sud de la capitale Beyrouth, considérée de longue date comme un bastion du Hezbollah, marquant une intensification des hostilités avec le mouvement chiite ⁠armé.

Emmanuel Macron a ‌fait savoir mercredi qu'il avait eu des entretiens téléphoniques avec le Premier ⁠ministre israélien Benjamin Netanyahu, ainsi qu'avec le président et le Premier ministre libanais, ‌Joseph Aoun et Nawaf Salam, pour évoquer la "situation préoccupante" au Liban.

Via le ⁠réseau social X, le chef de l'Etat a dit avoir "réaffirmé la ⁠nécessité que le Hezbollah ‌cesse immédiatement ses attaques contre Israël et au-delà", dénonçant de la part du mouvement ​armé aligné sur l'Iran une "stratégie d'escalade (qui) constitue ‌une faute majeure" mettant en péril l'ensemble du Proche-Orient.

"De même, j'ai appelé le Premier ministre israélien à préserver ​l'intégrité territoriale du Liban et à s'abstenir d'une offensive terrestre", a-t-il ajouté.

Paris va poursuivre "avec ses partenaires son soutien aux efforts des Forces armées libanaises afin qu'elles puissent ⁠assumer pleinement leurs missions de souveraineté et mettent un terme à la menace posée par le Hezbollah".

Les Etats-Unis et la France avaient chapeauté en novembre 2024 un cessez-le-feu fragile entre Israël et le Hezbollah pour mettre fin, en parallèle à la guerre à Gaza, à des affrontements transfrontaliers sans précédent depuis leur conflit de 2006.

(Rédigé par Jean ​Terzian, édité par Zhifan Liu)

Proche orient
Guerre en Iran
Emmanuel Macron
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un incendie s'étant déclenché dans la ville côtière de Tyr, dans le sud du Liban, après une frappe israélienne, le 4 mars 2026 ( AFP / Kawnat HAJU )
    Guerre au Moyen-Orient: les derniers développements
    information fournie par AFP 05.03.2026 00:28 

    Voici les derniers événements liés à la guerre au Moyen-Orient: - Israël va de nouveau frapper Beyrouth L'armée israélienne a appelé dans la nuit de mercredi à jeudi la population libanaise à évacuer une banlieue de Beyrouth en amont de nouvelles frappes. Cet appel ... Lire la suite

  • Le président du Sénat brésilien, Davi Alcolumbre, lors d'une session consacrée au vote sur l'approbation de l'accord de libre-échange entre le Mercosur et l'Union européenne, le 4 mars 2026 à Brasilia ( AFP / Evaristo Sa )
    Le Brésil ratifie l'accord commercial UE-Mercosur
    information fournie par AFP 04.03.2026 23:47 

    Le Brésil a ratifié mercredi l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur, créant l'une des plus grandes zones de libre-échange au monde, lors d'un vote au Sénat une semaine après la Chambre des députés. Il ne manque à présent plus qu'un vote favorable du Parlement ... Lire la suite

  • Un panache de fumée après une frappe sur Téhéran, le 4 mars 2026 en Iran ( AFP / ATTA KENARE )
    Les Etats-Unis et Israël assurent que la résistance de Téhéran s'essouffle
    information fournie par AFP 04.03.2026 22:49 

    Les gouvernements américain et israélien soutiennent mercredi que Téhéran répond de plus en plus faiblement à leur offensive, au cinquième jour d'une guerre loin de se cantonner à ces trois pays. Depuis l'attaque israélo-américaine lancée samedi contre l'Iran, ... Lire la suite

  • Jean-Luc Mélenchon en meeting à Bondy, en Seine-Saint-Denis, le 4 mars 2026 ( AFP / Dimitar DILKOFF )
    A l'approche des municipales, le débat s'enflamme à gauche
    information fournie par AFP 04.03.2026 22:29 

    La joute verbale constante entre La France insoumise et le Parti socialiste a atteint mercredi un très haut niveau de violence verbale autour de la figure clivante de Jean-Luc Mélenchon, accusé d'antisémitisme, avec le risque d'affaiblir les chances de la gauche ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank