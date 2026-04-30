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TotalEnergies et Nextnorth lancent la construction d’un projet solaire de 440 MW aux Philippines
information fournie par Reuters 30/04/2026 à 09:00

TotalEnergies TTEF.PA a annoncé jeudi, avec son partenaire philippin Nextnorth, avoir sécurisé le financement et lancé la construction d’un projet solaire de 440 MW dans la ville d’Ilagan, aux Philippines.

Le projet, détenu à 65% par TotalEnergies et à 35% par Nextnorth, devrait être mis en service d’ici fin 2027, selon un communiqué.

D’un coût total d’environ 300 millions de dollars (257,14 millions d'euros), le projet est financé par plusieurs banques internationales, a précisé le groupe.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

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