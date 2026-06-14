 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Prix de Diane : victoire de l'Irlandaise Diamond Necklace, nouvelle championne d'Europe sur 2.100 mètres
information fournie par AFP 14/06/2026 à 17:40

Le jockey anglais Ryan-Lee Moore (c) mène la pouliche Diamond Necklace à la victoire devant le jockey irlandais Oisin Murphy sur Inis Mor (d), lors de la 177e édition du Prix de Diane à Chantilly, le 14 juin 2026 dans l'Oise ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

Le jockey anglais Ryan-Lee Moore (c) mène la pouliche Diamond Necklace à la victoire devant le jockey irlandais Oisin Murphy sur Inis Mor (d), lors de la 177e édition du Prix de Diane à Chantilly, le 14 juin 2026 dans l'Oise ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

La pouliche irlandaise de trois ans Diamond Necklace, grandissime favorite, montée par l'Anglais Ryan Lee Moore a remporté avec autorité dimanche à Chantilly (Oise) le Prix de Diane, la course la plus glamour de l'année hippique, devenant la nouvelle Championne d'Europe sur 2.100 mètres.

Le Joyau de l'écurie d'Aidan O'Brien reste invaincue en 5 sorties et réalise un rare triplé : Prix Marcel Boussac - Poule d'Essai des Pouliches - Prix de Diane, à l'instar de la légendaire Allez France, la première à avoir réalisé cet exploit (1972-1973).

Diamond Necklace a galopé en 5e position attentiste. Ryan Lee Moore lui a demandé d'accélérer en pleine piste à 350 mètres du but. Elle a repoussé l'attaque finale dans les 50 derniers mètres de Pink Panthera.

"Je suis très chanceux. Je suis très content qu'elle ait gagné!" a déclaré Ryan-Lee Moore, au micro d'Equidia de retour aux balances, qui remporte son premier Prix de Diane.

Le jockey anglais Ryan-Lee Moore et la pouliche Diamond Necklace, victorieux du 177e Prix de Diane à Chantilly, le 14 juin 2026 dans l'Oise ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

Le jockey anglais Ryan-Lee Moore et la pouliche Diamond Necklace, victorieux du 177e Prix de Diane à Chantilly, le 14 juin 2026 dans l'Oise ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

Avec ce nouveau succès, le jockey de 42 ans, Ryan-Lee Moore a désormais gagné toutes les courses classiques en Europe.

De son côté, Aidan O'Brien l'entraîneur de la nouvelle championne d'Europe remporte un deuxième titre après la victoire de son élève Joan of Arc en 2021. Il a déclaré : "on a fait un super boulot avec elle".

"C'est vraiment une super jument. Une jument incroyable !" a-t-il ajouté ne tarissant pas d'éloge pour sa championne à la robe baie marquée d'une pelote blanche sur la tête, sans oublier de remercier "la grande équipe qui travaille autour d'elle".

Diamond Necklace, "le collier de diamants" de l'écurie Coolmore a été achetée yearling 1,7 million d'euros à l'écurie des Monceaux aux ventes Arqana.

La France deuxième

La deuxième place est revenue à la pouliche française Pink Panthera pilotée par le Français Tony Piccone qui a fait illusion pour la victoire à mi-ligne droite.

La pouliche anglaise Inis Mor entraînée en Angleterre par le Français David Menuisier sous la selle de l'Irlandais Oisin Murphy a pris la 3e place après avoir toujours figuré dans le groupe de tête.

Le jockey anglais Ryan-Lee Moore et la pouliche Diamond Necklace, victorieux du 177e Prix de Diane à Chantilly, le 14 juin 2026 dans l'Oise ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

Le jockey anglais Ryan-Lee Moore et la pouliche Diamond Necklace, victorieux du 177e Prix de Diane à Chantilly, le 14 juin 2026 dans l'Oise ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

"Avant la course on aurait signé pour être 3e et elle est bonne 3e. (...) On voulait juste que les choses se passent de façon limpide et tout s’est bien passé", a raconté David Menuisier.

Avec cette victoire, la pouliche Diamond Necklace a offert à l'écurie Coolmore les 571.400 euros promis à la gagnante sur l'allocation totale d'un million d'euros.

Et pour la suite de la carrière de Diamond Necklace, lors d'une conférence de Presse Aidan O'Brien a dit vouloir "attendre de voir comment la pouliche va récupérer de sa course".

"Dans la ligne droite, elle n'a pas raccourci son action pour finir ce qui laisse à penser qu'elle pourrait tenir la distance de 2.400 mètres. Il est donc possible de la revoir dans une course préparatoire au Prix de l'Arc de Triomphe", a souligné le professionnel de Ballydoyle.

La nouvelle princesse de Chantilly a dores et déjà une place au haras et sera convoitée par les meilleurs étalons pur-sang du monde.

Cette 177e édition a opposé, sur un bon terrain, devant des milliers de spectateurs, dont de nombreuses femmes chapeautées, onze jeunes pouliches de sang royal dotées de vitesse et de tenue, sur le parcours exigeant de l'hippodrome des Princes de Condé qui s'achève par une ligne droite en montée longue de 600 mètres.

Environnement
Sport
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'hôtel Royal d'Evian-les-Bains, le 10 juin 2026 en Haute-Savoie ( AFP / Fabrice COFFRINI )
    L'hôtel Royal d'Evian-les-Bains, écrin du G7 pour la seconde fois
    information fournie par AFP 14.06.2026 18:24 

    Avec sa vue imprenable sur le lac Léman et son cadre feutré, l'hôtel Royal d'Evian-les-Bains accueille à partir de dimanche, et pour la seconde fois, les dirigeants des pays les plus industrialisés dans un cocon à l'écart du tumulte international. "Un espace clos", ... Lire la suite

  • Deux ans plus tard, Manuel Neuer retrouve une place de titulaire avec l'Allemagne
    Deux ans plus tard, Manuel Neuer retrouve une place de titulaire avec l'Allemagne
    information fournie par So Foot 14.06.2026 18:12 

    Le retour du patron. Julian Nagelsmann l’avait confirmé samedi en conférence de presse, c’est désormais officiel : après presque deux ans loin de la sélection, Manuel Neuer fait son grand retour dans la cage allemande pour démarrer le Mondial de la Mannschaft , ... Lire la suite

  • Un crabe bleu (Callinectes sapidus), qui sera analysé, mesuré et pesé au laboratoire de l'Institut méditerranéen d'océanographie (MIO) de Marseille, à Hyères, le 28 mai 2026 dans le Var ( AFP / MIGUEL MEDINA )
    Le crabe bleu, un envahissant crustacé à savourer pour mieux le contrôler
    information fournie par AFP 14.06.2026 18:11 

    "Super prédateur" et "super reproducteur", rien ne semble pouvoir arrêter le crabe bleu qui, venu d'Amérique, menace les écosystèmes de Méditerranée française avec, à ce jour, une seule façon de limiter sa prolifération : le manger. Dans les eaux saumâtres des ... Lire la suite

  • Le crabe bleu, prédateur venu d'Amérique
    Le crabe bleu, prédateur venu d'Amérique
    information fournie par AFP Video 14.06.2026 18:10 

    Le crabe bleu, venu d'Amérique, menace les écosystèmes de Méditerranée française. Pour tenter de réguler cette espèce invasive, les scientifiques encouragent à consommer ce "bon nageur savoureux", la traduction de son nom latin.

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank