information fournie par Reuters • 13/05/2026 à 09:51

TotalEnergies et EGAS signent un accord de coopération sur l'exploration offshore en Égypte

TotalEnergies SE TTEF.PA :

* ÉGYPTE : TOTALENERGIES ET EGAS SIGNENT UN ACCORD DE COOPÉRATION SUR L'EXPLORATION OFFSHORE

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(Rédaction de Gdansk)