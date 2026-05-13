TotalEnergies et EGAS signent un accord de coopération sur l'exploration offshore en Égypte

TotalEnergies SE TTEF.PA :
* ÉGYPTE : TOTALENERGIES ET EGAS SIGNENT UN ACCORD DE COOPÉRATION SUR L'EXPLORATION OFFSHORE
Texte original https://tinyurl.com/7723r4vn Pour plus de détails, cliquez sur TTEF.PA
(Rédaction de Gdansk)
TotalEnergies SE TTEF.PA :
* ÉGYPTE : TOTALENERGIES ET EGAS SIGNENT UN ACCORD DE COOPÉRATION SUR L'EXPLORATION OFFSHORE
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