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TotalEnergies et EGAS signent un accord de coopération sur l'exploration offshore en Égypte
information fournie par Reuters 13/05/2026 à 09:51

TotalEnergies SE TTEF.PA :

* ÉGYPTE : TOTALENERGIES ET EGAS SIGNENT UN ACCORD DE COOPÉRATION SUR L'EXPLORATION OFFSHORE

Texte original https://tinyurl.com/7723r4vn Pour plus de détails, cliquez sur TTEF.PA

(Rédaction de Gdansk)

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