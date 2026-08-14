Hausse prudente en vue en Europe avant des indicateurs majeurs

Le mot « Bourse » figure sur une enseigne près du Palais Brongniart, ancienne Bourse de Paris, situé place de la Bourse à Paris

par Claude Chendjou

Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse prudente vendredi pour la dernière séance d'une semaine riche en indicateurs ‌économiques alors que la session du jour sera marquée par les chiffres du PIB de la zone euro et les ventes au détail aux Etats-Unis.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien devrait gagner 0,12% à l'ouverture. Le Dax à Francfort pourrait avancer ​de 0,51%, tandis que le FTSE 100 à Londres devrait prendre 0,34%. L'indice EuroStoxx 50 est attendu en progression de 0,29% et le Stoxx 600 en hausse de 0,26%.

Après la statistique du PIB britannique, publiée jeudi, le marché va prendre connaissance à 09h00 GMT de l'estimation préliminaire du PIB de la zone euro, tandis que sur le front de l'inflation, après les chiffres pour les Etats-Unis et l'Allemagne, c'est au tour de la France de publier à 06h45 GMT son indice des prix à la consommation.

Outre ces ​indicateurs, les investisseurs surveilleront aux Etats-Unis les ventes au détail pour le mois de juillet et le moral des ménages (mesuré par l'indice de l'Université du Michigan) pour le mois d'août, des données susceptibles de donner un aperçu de l'état de la consommation, l'un des moteurs de la croissance américaine.

Sur le plan géopolitique, les cours du pétrole sont en ​passe d'enregistrer des hausses hebdomadaires d'environ 4% malgré la chute de plus de 2% de jeudi liée à la perspective d'un ⁠affaiblissement de la demande mondiale cette année et à une hausse des stocks de brut américains. Cela a relegué au second plan l'absence d'avancées dans les négociations entre l'Iran et les Etats-Unis, ainsi que la poursuite de la fermeture du ‌détroit d'Ormuz.

"Pour l'instant, les marchés semblent disposés à tolérer un niveau d'incertitude important sans exiger de primes de risque plus élevées. Toutefois, cet équilibre a peu de chances d'être permanent", note John Sidawi, gestionnaire de portefeuille chez Federated Hermes.

"Une escalade significative du conflit ou une voie claire vers une résolution pourrait finalement pousser les investisseurs à sortir de leur réserve, ce qui pourrait déclencher une réaction de volatilité ​bien plus importante que ne le laissent entendre les cours actuels du marché", prévient-il.

A WALL STREET

La Bourse ‌de New York a fini en hausse jeudi, avec un S&P 500 record, porté par la hausse de Sandisk et d'autres valeurs technologiques, alors que la progression modérée des ⁠prix à la production a conforté les anticipations selon lesquelles la Fed ne relèverait pas ses taux d'intérêt lors de sa réunion de septembre.

L'indice Dow Jones a gagné 0,13%, ou 69,72 points, à 53.839,99 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a pris 50,49 points, soit 0,65%, à 7.798,99 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 214,54 points, soit 0,81%, à 26.803,025 points.

Le S&P 500 affiche une hausse d'environ 14% en 2026, tandis que le Nasdaq a progressé d'environ 15%.

EN ASIE

A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei ⁠avance de 0,85% à 68.889,01 points, sur fond d'anticipation ‌d'un maintien des taux directeurs de la Fed en septembre. Le Topix, plus large, progresse de 0,69% à 4.204,99 points, en passe de clore la séance à un niveau record. Le Nikkei pourrait afficher ⁠une hausse de plus de 5% sur l'ensemble de la semaine.

"On observe une tendance où la hausse des cours boursiers américains se répercute sur le marché japonais", explique Wataru Akiyama, stratégiste chez Nomura Securities.

"Des facteurs comme la baisse des prix du pétrole brut et ‌l'atténuation des anticipations d'une hausse imminente des taux d'intérêt aux Etats-Unis, en raison du ralentissement de l'inflation, sont également positifs pour le marché japonais", a-t-il ajouté.

L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) gagne 0,28% ⁠alors que les marchés boursiers dans la région sont sur le point d'enregistrer leur meilleure semaine depuis deux mois.

Ils sont portés par des données d'inflation favorables aux Etats-Unis qui ⁠ont tempéré la perspective d'un durcissement monétaire américain imminent, même ‌si l'enlisement des négociations visant à mettre fin à la guerre au Moyen-Orient devrait continuer à freiner l'appétit pour le risque.

En Chine, le SSE Composite de Shanghai fléchit de 0,21% et le CSI 300 reflue de 0,12%, sous la pression d'une baisse de ​la liquidité avant l'introduction en Bourse très médiatisée du fabricant de robots Unitree à Shanghai.

Les places chinoises souffrent également d'une contraction des valeurs immobilières, ‌l'indice sectoriel reculant de 1,6%. A Hong Kong, le géant immobilier CK Asset a perdu en séance plus de 7%, la société ayant annoncé son intention de ne pas verser de dividende spécial malgré de solides résultats à moyen terme.

L'indice de référence de la Bourse de Hong Kong, le Hang ​Seng cède 0,93%.

LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE:

CHANGES/TAUX

Le dollar recule de 0,10% face à un panier de devises de référence au lendemain d'une séance mitigée à la suite de la publication de données montrant que les prix à la production aux Etats-Unis sont restés inchangés en juillet.

L'euro avance de 0,11%, à 1,1539 dollar, tandis que la livre sterling s'échange à 1,3496 dollar (+0,07%).

Le yen, en repli de 0,11% à 159,30 pour un dollar, se dirige vendredi vers sa plus forte baisse hebdomadaire en trois mois, alors que ⁠l'impact de l'intervention américaine et japonaise sur les marchés de change s'estompe, alimentant les spéculations quant à une nouvelle intervention.

La devise japonaise a effacé environ la moitié des gains enregistrés suite aux interventions de fin juillet et début août, chutant d'environ 1% cette semaine à 159,43 yens pour un dollar.

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans remonte de 1,3 point de base, à 4,65%, après une forte baisse la veille à la suite de la publication de l'indice des prix à la production aux Etats-Unis.

PÉTROLE

Le marché pétrolier monte légèrement vendredi, le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, ayant déclaré jeudi que les Etats-Unis allaient imposer à l'Iran des mesures "sans précédent", ravivant les inquiétudes concernant l'approvisionnement en brut.

Le Brent progresse de 0,11% à 87,14 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) avance de 0,18% à 81,40 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 14 AOÛT:

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

FR 06h45 Prix à la consommation IPCH juillet +0,6% +0,6%*

(définitif)

- sur un an +2,4% +2,4%

EZ 09h00 produit intérieur brut T2 +0,4% +0,4%

(flash)

- sur un an +1,0% +1,0%

USA 12h30 Ventes au détail +0,1% +0,2%

- sur un an +3,10% +3,00%

USA 14h00 Indice du sentiment de août 54,5 55,4

l'Université du Michigan

(flash)

*première estimation

(Rédigé par ​Claude Chendjou; avec la contribution d'Ankur Banerjee à Singapour; édité par Jean-Stéphane Brosse)