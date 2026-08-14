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Un drone abattu dans l'espace aérien de la Lettonie, alerte dans le golfe de Finlande
information fournie par Reuters 14/08/2026 à 07:30
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Un avion de chasse Rafale survole la base aérienne de Mont-de-Marsan

Un avion de chasse Rafale survole la base aérienne de Mont-de-Marsan

Des avions ‌de chasse participant à une mission de ​défense aérienne de l'Otan ont abattu dans la nuit de jeudi à vendredi un drone ​qui avait pénétré dans l'espace aérien de la Lettonie, ​membre de l'Alliance transatlantique, ⁠a déclaré l'armée lettone via le réseau ‌social X.

Une alerte aérienne émise temporairement pour des régions du pays situées ​à proximité ‌de la Russie a été levée.

Aucune ⁠précision n'a été fournie dans l'immédiat sur l'origine du drone.

Pour sa part, la Finlande a ⁠suspendu temporairement ‌le trafic aérien et maritime dans ⁠l'est du golfe de Finlande, évoquant ‌une mesure de précaution contre de ⁠possibles drones.

Il n'est pas rare pour ⁠les pays ‌voisins de la Russie et de l'Ukraine d'émettre ​des alertes aériennes ‌en raison des attaques effectuées par Moscou et Kyiv depuis ​le début de leur conflit.

Selon le gouverneur de la région russe de ⁠Leningrad, située à proximité de la Finlande et de l'Estonie, quinze drones ont été abattus dans la nuit de jeudi à vendredi par la Russie.

(Jekaterīna Golubkova à Tokyo; version ​française Jean Terzian)

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