TotalEnergies engage 100 millions de dollars auprès de Climate Investment

(AOF) - A l’occasion de la Conférence des Nations unies sur le climat (COP30), qui se déroule actuellement au Brésil, TotalEnergies , membre de l’OGCI (Oil & Gas Climate Initiative) et de l’OGDC (Charte pour la décarbonation de l’industrie pétrolière et gazière), annonce un engagement de 100 millions de dollars auprès du fonds Venture Strategy de Climate Investment (CI), qui soutient des technologies de réduction des émissions sur l’ensemble de la chaîne de valeur du pétrole et du gaz.

CI est désormais partenaire de l'OGDC dans le cadre d'un MoU (Memorandum of Understanding) signé le 14 juillet 2025. À ce titre, CI mettra à disposition des signataires de l'OGDC des guides pratiques pour les aider dans leur trajectoire de décarbonation, conformément au périmètre de la Charte.

Lancée en tant qu'initiative de l'OGCI en 2015, CI a déployé plusieurs centaines de millions de dollars à travers 46 projets en phase de démarrage ou de croissance dans la détection et la réduction des émissions de méthane, le captage du carbone et l'efficacité énergétique. L'impact cumulé de réduction des émissions du portefeuille atteint 133 MtCO2e (millions de tonnes en équivalent CO2) depuis 2019.

