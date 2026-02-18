 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

JPMorgan nomme Catherine O'Donnell à la tête de North America Leveraged Finance
information fournie par Reuters 18/02/2026 à 02:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La banque américaine JPMorgan Chase

JPM.N a nommé mardi Catherine O'Donnell à la tête de son département de financement à effet de levier, à compter de la fin de l'année.

Mme O'Donnell s'installera à New York pour occuper ce poste et apportera plus de 20 ans d'expérience à l'équipe de financement à effet de levier en Amérique du Nord.

Stathis Karanikolaidis occupera le poste de directeur adjoint de l'équipe et rendra compte à Mme O'Donnell, a indiqué la banque.

Karanikolaidis travaillera en étroite collaboration avec O'Donnell pour diriger l'activité, qui supervise le financement de la dette pour les grandes transactions, a déclaré JPMorgan Chase, ajoutant qu'il conservera ses fonctions de chef de North America Diversified Industries and Natural Resources Leveraged Finance.

Valeurs associées

JPMORGAN CHASE
307,260 USD NYSE +1,58%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank