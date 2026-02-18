JPMorgan nomme Catherine O'Donnell à la tête de North America Leveraged Finance

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La banque américaine JPMorgan Chase

JPM.N a nommé mardi Catherine O'Donnell à la tête de son département de financement à effet de levier, à compter de la fin de l'année.

Mme O'Donnell s'installera à New York pour occuper ce poste et apportera plus de 20 ans d'expérience à l'équipe de financement à effet de levier en Amérique du Nord.

Stathis Karanikolaidis occupera le poste de directeur adjoint de l'équipe et rendra compte à Mme O'Donnell, a indiqué la banque.

Karanikolaidis travaillera en étroite collaboration avec O'Donnell pour diriger l'activité, qui supervise le financement de la dette pour les grandes transactions, a déclaré JPMorgan Chase, ajoutant qu'il conservera ses fonctions de chef de North America Diversified Industries and Natural Resources Leveraged Finance.