Tesla évite d'être suspendu par l'autorité de régulation californienne après avoir apporté des modifications à son marketing
18/02/2026 à 02:41

Tesla TSLA.O évitera une suspension de 30 jours de ses licences de concessionnaire et de fabricant en Californie après que le fabricant américain de véhicules électriques a cessé d'utiliser le terme "autopilot" dans la commercialisation de ses véhicules dans l'État, a déclaré un régulateur mardi.

Le sursis accordé par le California Department of Motor Vehicles (DMV) intervient alors que Tesla et d'autres fabricants de véhicules électriques sont confrontés à une chute de la demande suite à l'expiration de crédits d'impôt clés qui avaient stimulé les ventes.

Le directeur général de Tesla, Elon Musk, a orienté l'entreprise vers des robotsaxis équipés de technologies de conduite autonome, ainsi que vers des robots humanoïdes.

En 2022, le DMV a accusé Tesla de tromper les consommateurs en utilisant les appellations "autopilot" et "Full Self-Driving" (FSD) pour désigner ses fonctions avancées d'assistance à la conduite.

En décembre dernier, le DMV s'est concentré sur le terme "autopilot", Tesla ayant revu son utilisation du terme "Full Self-Driving" pour préciser que la supervision d'un conducteur est nécessaire.

Le régulateur avait reporté un ordre de suspension des ventes de Tesla en Californie, son plus grand marché américain, donnant au fabricant de VE un délai supplémentaire pour répondre aux allégations.

"Autopilot" permet aux véhicules Tesla d'accélérer, de freiner et de rester dans leur voie sur les autoroutes. la fonction "Full Self-Driving" permet aux véhicules de changer de voie et de réagir aux feux de signalisation dans les rues des villes.

