Football/Ligue des champions-Le PSG renverse Monaco en barrages aller

Après un début de match cauchemardesque, le Paris Saint-Germain a réussi à ‌renverser Monaco mardi pour s'imposer en barrages aller de la Ligue des champions (3-2) et faire un pas vers la qualification pour les huitièmes de ​finale avant le match retour mercredi prochain au Parc des Princes.

Les Monégasques menaient 2-0 après 18 minutes de jeu grâce à un doublé de Folarin Balogun, avant que Philipp Köhn n'arrête un penalty de Vitinha (22e).

Mais l'entrée de Désiré Doué à la place d'Ousmane Dembélé, gêné physiquement, a tout ​changé pour le PSG: le 'Golden Boy 2025' (meilleur joueur européen de moins de 21 ans) s'est offert un doublé (29e, 67e). Il est aussi à l'origine de l'égalisation d'Achraf Hakimi avant la pause (41e).

Monaco ​a joué quasiment toute la seconde période en infériorité numérique après l'exclusion ⁠d'Aleksandr Golovin pour une semelle dangereuse sur Vitinha (48e).

"On est content parce qu'on a la victoire. Le plus important, c'est de gagner dans ‌ce genre de match", a réagi Désiré Doué sur Canal+.

Quatre jours après sa défaite à Rennes (3-1) en Ligue 1, la troisième en 2026 toutes compétitions confondues, le PSG a prouvé une nouvelle fois qu'il n'avait pas encore retrouvé ​l'allant du printemps dernier, lorsqu'il filait vers le ‌premier sacre en C1 de son histoire.

Inconstant d'un match à l'autre ces derniers mois, Paris l'a cette ⁠fois-ci été au coeur d'une même rencontre.

Le début de match a complètement tourné à l'avantage des locaux. Folarin Balogun a ouvert le score après 55 secondes sur un bon centre d'Aleksandr Golovin dans la continuité d'une perte de balle évitable de Nuno Mendes.

L'attaquant américain de Monaco a doublé ⁠la mise sur la deuxième ‌occasion de son équipe, à la suite d'une passe dans l'axe de Maghnes Akliouche qui a transpercé la défense ⁠parisienne. D'une frappe croisée, Folarin Balogun a inscrit son cinquième but de la saison en Ligue des champions.

Puisque rien ne semblait sourire aux ‌Parisiens, Vitinha a vu son penalty, provoqué par Khvicha Kvaratskhelia devant Wout Faes, être stoppé par Philipp Köhn.

"DÉCEPTION"

Cinq minutes plus ⁠tard, ce qui semblait de prime abord un coup dur pour le PSG a été le tournant ⁠de la rencontre. Ousmane Dembélé, incertain ‌avant le coup d'envoi en raison d'une gêne physique et finalement titulaire, a été remplacé par Désiré Doué.

Ce dernier, muet lors de ses neuf ​rencontres précédentes, a retrouvé toute l'efficacité qui lui manquait ces dernières semaines. ‌Il a d'abord réduit l'écart avec l'aide du poteau d'une frappe croisée puissante du gauche avant de donner l'avantage à son équipe, du même pied.

Entretemps, sa frappe enroulée ​du pied droit repoussée par Philipp Köhn sur Achraf Hakimi avait permis au Marocain d'égaliser.

"J'essaie de jouer comme d'habitude. Ce soir, ça a porté ses fruits. J'ai pu marquer, aider l'équipe, c'est mon boulot", a dit Désiré Doué. "Aujourd'hui, j'ai pu apporter ma pierre à l'édifice et ⁠je suis content."

À dix contre onze depuis l'exclusion d'Aleksandr Golovin, l'ASM a préservé ses chances pour le match retour malgré, notamment, les occasions de Warren Zaïre-Emery (60e, 62e), Bradley Barcola (81e) et Lee Kang-in (90e+4).

Khvicha Kvaratskhelia a également eu quelques opportunités en première période (35e, 45e+1).

"Il y a de la déception. Il y avait moyen de gagner ce match. On a bien commencé, on a fait le match pour", a regretté Denis Zakaria, le capitaine monégasque, sur Canal+. "Il nous reste encore un match, on va tout faire pour passer. On a encore nos chances, on va essayer de gagner ​là-bas."

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Jean Terzian)