Football/Ligue des champions-Le PSG renverse Monaco en barrages aller
Après un début de match cauchemardesque, le Paris Saint-Germain a réussi à renverser Monaco mardi pour s'imposer en barrages aller de la Ligue des champions (3-2) et faire un pas vers la qualification pour les huitièmes de finale avant le match retour mercredi prochain au Parc des Princes.
Les Monégasques menaient 2-0 après 18 minutes de jeu grâce à un doublé de Folarin Balogun, avant que Philipp Köhn n'arrête un penalty de Vitinha (22e).
Mais l'entrée de Désiré Doué à la place d'Ousmane Dembélé, gêné physiquement, a tout changé pour le PSG: le 'Golden Boy 2025' (meilleur joueur européen de moins de 21 ans) s'est offert un doublé (29e, 67e). Il est aussi à l'origine de l'égalisation d'Achraf Hakimi avant la pause (41e).
Monaco a joué quasiment toute la seconde période en infériorité numérique après l'exclusion d'Aleksandr Golovin pour une semelle dangereuse sur Vitinha (48e).
"On est content parce qu'on a la victoire. Le plus important, c'est de gagner dans ce genre de match", a réagi Désiré Doué sur Canal+.
Quatre jours après sa défaite à Rennes (3-1) en Ligue 1, la troisième en 2026 toutes compétitions confondues, le PSG a prouvé une nouvelle fois qu'il n'avait pas encore retrouvé l'allant du printemps dernier, lorsqu'il filait vers le premier sacre en C1 de son histoire.
Inconstant d'un match à l'autre ces derniers mois, Paris l'a cette fois-ci été au coeur d'une même rencontre.
Le début de match a complètement tourné à l'avantage des locaux. Folarin Balogun a ouvert le score après 55 secondes sur un bon centre d'Aleksandr Golovin dans la continuité d'une perte de balle évitable de Nuno Mendes.
L'attaquant américain de Monaco a doublé la mise sur la deuxième occasion de son équipe, à la suite d'une passe dans l'axe de Maghnes Akliouche qui a transpercé la défense parisienne. D'une frappe croisée, Folarin Balogun a inscrit son cinquième but de la saison en Ligue des champions.
Puisque rien ne semblait sourire aux Parisiens, Vitinha a vu son penalty, provoqué par Khvicha Kvaratskhelia devant Wout Faes, être stoppé par Philipp Köhn.
"DÉCEPTION"
Cinq minutes plus tard, ce qui semblait de prime abord un coup dur pour le PSG a été le tournant de la rencontre. Ousmane Dembélé, incertain avant le coup d'envoi en raison d'une gêne physique et finalement titulaire, a été remplacé par Désiré Doué.
Ce dernier, muet lors de ses neuf rencontres précédentes, a retrouvé toute l'efficacité qui lui manquait ces dernières semaines. Il a d'abord réduit l'écart avec l'aide du poteau d'une frappe croisée puissante du gauche avant de donner l'avantage à son équipe, du même pied.
Entretemps, sa frappe enroulée du pied droit repoussée par Philipp Köhn sur Achraf Hakimi avait permis au Marocain d'égaliser.
"J'essaie de jouer comme d'habitude. Ce soir, ça a porté ses fruits. J'ai pu marquer, aider l'équipe, c'est mon boulot", a dit Désiré Doué. "Aujourd'hui, j'ai pu apporter ma pierre à l'édifice et je suis content."
À dix contre onze depuis l'exclusion d'Aleksandr Golovin, l'ASM a préservé ses chances pour le match retour malgré, notamment, les occasions de Warren Zaïre-Emery (60e, 62e), Bradley Barcola (81e) et Lee Kang-in (90e+4).
Khvicha Kvaratskhelia a également eu quelques opportunités en première période (35e, 45e+1).
"Il y a de la déception. Il y avait moyen de gagner ce match. On a bien commencé, on a fait le match pour", a regretté Denis Zakaria, le capitaine monégasque, sur Canal+. "Il nous reste encore un match, on va tout faire pour passer. On a encore nos chances, on va essayer de gagner là-bas."
(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Jean Terzian)
