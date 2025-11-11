Totalenergies devient opérateur du Guyana avec un nouveau permis d’exploration

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Deux militants pro-israéliens seront jugés en mai pour des incidents intervenus samedi devant le commissariat parisien où étaient retenues les quatre personnes suspectées d'avoir déclenché des heurts à la Philharmonie deux jours plus tôt, a appris l'AFP mardi auprès ...
Lire la suite
par Dan Catchpole Boeing a annoncé mardi avoir livré 53 avions en octobre, portant le total pour l'année à 493 appareils, le constructeur aéronautique ajoutant par ailleurs avoir reçu 15 commandes le mois dernier. L'avionneur américain a livré 39 737 MAX, son modèle ...
Lire la suite
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails de la conférence de presse) Google GOOGL.O , le groupe Alphabet, investira ...
Lire la suite
La Bourse de New York a ouvert en ordre dispersé mardi, les inquiétudes concernant la valorisation élevée des entreprises technologiques refaisant surface, alors que les investisseurs attendent avec impatience la fin du "shutdown" américain. Dans les premiers échanges, ...
Lire la suite
Mes listes
Message d'alerte
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer