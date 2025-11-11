information fournie par Reuters • 11/11/2025 à 16:28

Totalenergies devient opérateur du Guyana avec un nouveau permis d’exploration

TotalEnergies SE TTEF.PA :

* GUYANA : TOTALENERGIES DEVIENT OPÉRATEUR AVEC UN NOUVEAU PERMIS D’EXPLORATION OFFSHORE

* SIGNE UN CONTRAT DE PARTAGE DE PRODUCTION POUR LE BLOC S4 AVEC LE MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES DU GUYANA

Texte original [https://tinyurl.com/2ay2hq7o] Pour plus de détails, cliquez sur TTEF.PA

(Rédaction de Gdańsk)