TotalEnergies dépose le permis d'autorisation pour son projet éolien Centre Manche Energies

TotalEnergies TTEF.PA a annoncé jeudi que Centre Manche Energies, société de projet détenue à 100% par le géant pétrolier et gazier, a déposé la demande d'Autorisation Unique pour son projet éolien offshore géant d'une capacité de 1,5 gigawatts (GW) prévu au large des côtes normandes.

"Le projet représente un investissement de 4,5 milliards € et générera de fortes retombées économiques pour la Région Normandie", précise un communiqué de TotalEnergies.

La prochaine phase de la procédure d’autorisation entre portera sur les étapes de complétude puis d’instruction par les services de l’État, ajoute le groupe dans le communiqué.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)