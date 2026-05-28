L'Europe vue dans le rouge avec le regain de tensions US-Iran

Logo de la bourse Euronext près de Paris

par Diana Mandia

Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse jeudi à l'ouverture, les nouvelles frappes ‌de Washington contre l'Iran et les attaques contre une base aérienne américaine annoncées par Téhéran sapant l'optimisme quant à un accord de paix et entraînant une hausse des prix du pétrole.

D'après les premières ​indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait perdre 0,9% à l'ouverture.

Les contrats à terme signalent une baisse de 0,85% pour le Dax à Francfort, de 0,77% pour le FTSE à Londres et de 0,8% pour le Stoxx 600.

L'armée américaine a mené de nouvelles frappes dans le sud de l'Iran, a dit un responsable américain, qualifiant cette action de "défensive", tandis que les Gardiens de la révolution ​disent avoir visé une base aérienne américaine, un regain de tensions survenu à un moment où les investisseurs placent tous leurs espoirs dans le moindre signe d'accord de paix entre les deux pays.

"Au cours des deux prochaines semaines, nous nous attendons soit à ​la conclusion d'un nouvel accord de cessez-le-feu, soit à l'effondrement de la trêve actuelle et à ⁠la reprise des hostilités", a déclaré Madison Cartwright, analyste en géoéconomie chez CBA.

Dans un scénario qui se répète à chaque nouvel événement préoccupant dans la région, ces nouvelles attaques ‌font à nouveau grimper le prix du pétrole, car les tensions maintiennent le détroit stratégique d'Ormuz fermé et l'accord visant à le rouvrir tarde à se concrétiser.

Le Brent, référence mondiale du marché, prend 3,85% à 97,92 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) gagne 3,91% à 92,15 ​dollars.

Le locataire de la Maison blanche avait déclaré mercredi n'être pour l'heure pas ‌satisfait des contours d'un accord avec l'Iran, alimentant le flou sur l'état des négociations, alors que la Maison blanche a démenti des ⁠informations iraniennes sur un projet d'accord conférant à Téhéran la gestion d'Ormuz.

La crainte d'une hausse de l'inflation liée à l'énergie se traduit à nouveau par une augmentation des rendements obligataires, au cours d'une semaine qui s'avère par ailleurs cruciale sur le plan des données économiques, les marchés attendant la publication de l'inflation PCE et la nouvelle estimation de la croissance au premier trimestre aux États-Unis.

Vendredi, ⁠les investisseurs prendront connaissance des chiffres de ‌l'inflation en Allemagne et en France, les deux principales économies de la zone euro.

Philip Lane, chef économiste de la Banque centrale européenne (BCE), a déclaré jeudi lors ⁠d'une conférence organisée par la Banque du Japon (BoJ) et son groupe de réflexion à Tokyo que le choc énergétique provoqué par le conflit au Moyen-Orient aurait probablement un impact durable sur l'inflation, ‌même si une solution rapide à la guerre venait à être trouvée.

LES VALEURS A SUIVRE : [L8N4241TC]

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en hausse mercredi, le Dow ⁠Jones s'établissant à un record de clôture dans le sillage des gains des secteurs des soins de santé et de la consommation.

L'indice ⁠Dow Jones a gagné 0,36%, le S&P-500, plus ‌large, a pris 0,02%, et le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 0,07%. Les gains de ces deux derniers indices ont été en partie freinés par le repli des fabriquants ​des semiconducteurs après un rallye la veille.

EN ASIE

La Bourse de Tokyo recule jeudi, les inquiétudes liées à la ‌crise au Moyen-Orient et les valorisations dans le secteur technologique pesant sur le moral des investisseurs.

L'indice CSI 300 des grandes capitalisations de Chine continentale perd pour sa part 1,02% et le SSE Composite de Shanghaï recule de ​0,69%, plombés par les secteurs financiers, de la consommation et de l'immobilier.

La Bourse de Hong Kong recule de 2,34%.

L'indice Kospi de la Bourse de Séoul abandonne pour sa part 2,5%.

La Banque de Corée a maintenu jeudi son taux directeur inchangé, mais la division au sein de l'institution laisse présager un virage imminent vers une politique monétaire plus restrictive afin de juguler l'inflation et de ⁠soutenir un won en perte de vitesse.

TAUX / CHANGES

Les craintes inflationnistes font à nouveau augmenter les rendements de la dette souveraine.

Le rendement des Treasuries à dix ans prend 4,5 points de base à 4,5262%, tandis que celui de l'obligation à deux ans avance de 4,1 points de base à 4,0740%.

Sur le marché des changes, le dollar gagne 0,29% face à un panier de devises de référence, les investisseurs se tournant vers des valeurs refuges face à l'incertitude géopolitique.

L'euro perd 0,28% à 1,1592 dollar.

Le yen japonais ressort à 159,57 pour un dollar, près d'une zone considérée comme susceptible de déclencher une intervention des autorités japonaises.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 28 MAI:

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

FR 06h45 Prix à la production avril

- sur un mois - 2%

- sur un an - 0,2%

EZ 09h00 Sentiment économique mai 92,8 93,0

USA 12h30 Inflation PCE avril

- sur un mois 0,5% 0,7%

- sur un an 3,8% 3,5%

USA 12h30 PIB (estimation) T1 2,0% 2,0%*

USA 12h30 Inscriptions hebdomadaires au semaine au 211.000 209.000

chômage 23 ​mai

* première estimation

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)