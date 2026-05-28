Les Bourses européennes ouvrent en repli après le regain de tensions au Moyen-Orient

A l'entrée du siège de l'opérateur boursier Euronext, dans le quartier d'affaires de La Défense, près de Paris, le 25 août 2015 ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont ouvert en léger repli jeudi, réagissant sans excès au regain de tensions entre l'Iran et les Etats-Unis qui se traduit par une nouvelle hausse des prix du pétrole.

Après quelques minutes d'échanges, Londres reculait le plus fortement (-0,75%), suivie de Paris (-0,29%) et Francfort (-0,22%). Milan gardait son point d'équilibre (-0,02%).

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