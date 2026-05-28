Obésité: Wegovy et Mounjaro officiellement remboursés en France dans un cadre contrôlé

Les traitements contre l'obésité Wegovy et Mounjaro, particulièrement populaires, seront officiellement remboursés dès la mi-juin en France ( Getty / SCOTT OLSON )

Les traitements contre l'obésité Wegovy et Mounjaro, particulièrement populaires, seront officiellement remboursés dès mi-juin en France, dans un cadre très contrôlé, une prudence justifiée par leur coût pour le système de santé, évalué à "une centaine de millions d'euros" par an, et par les risques de mésusage.

"On est le premier pays de l'Union Européenne qui accède au remboursement pour les patients qui en ont besoin, dans le droit commun, de façon pérenne", s'est réjouie la ministre de la Santé Stéphanie Rist sur TF1.

Cette mesure "représente en année pleine, c'est-à-dire une fois qu'on aura la montée des prescriptions, une centaine de millions d'euros", a précisé la ministre, disant se baser sur une population cible d'environ "un million de personnes", qui a servi aux longues négociations entre l'Etat et les laboratoires pour s'accorder sur un prix.

Le taux de remboursement a été fixé à 65%, a confirmé la ministre, mais dans les faits "pour la très grande majorité, ça sera un remboursement à 100%" car "quasiment tous ces patients sont pris en charge à 100%" vu leur état de santé.

Ces traitements "permettent un véritable changement pour ces personnes qui ne seront plus opérées et qui auront moins de risques", il s'agit "donc de prévention", selon Mme Rist.

La ministre de la Santé Stéphanie Rist lors d'une conférence de presse à l'Elysée, le 27 mai 2026 à Paris ( AFP / Ludovic MARIN )

Mais "si on veut accéder et continuer à accéder à ces traitements", il faudra "un débat de fond" sur le financement de la protection sociale, a-t-elle déclaré, se disant à nouveau "plutôt favorable" à augmenter les franchises.

Selon deux arrêtés publiés jeudi au Journal officiel, les médicaments amaigrissants Wegovy et Mounjaro pourront être remboursés uniquement pour certains patients majeurs: ceux atteints d'obésité massive sans comorbidité ou sévère avec comorbidité, qui peuvent habituellement avoir recours à une chirurgie bariatrique, plus coûteuse.

"Considérant l'impact financier pour les dépenses d'assurance maladie, le risque de mésusage potentiel, en dehors de ses indications remboursables", la prescription initiale de ces médicaments injectables sera strictement encadrée et contrôlée.

Elle sera "réservée" aux médecins des structures spécialisées dans l'obésité, comme les centres spécialisés de l'obésité (CSO), des CHU ou des établissements de soins médicaux et de réadaptation (SMR), précisent ces arrêtés.

Cette prise en charge doit s'inscrire "en complément d'un régime hypocalorique et d'une augmentation de l'activité physique".

Le Wegovy du laboratoire danois Novo Nordisk et le Mounjaro de son concurrent étasunien Eli Lilly sont des analogues GLP-1, famille de médicaments entraînant des pertes de poids spectaculaires et réduisant l'appétit.

Jusqu'à présent, le prix était librement fixé par les groupes pharmaceutiques. Les patients français devaient débourser environ 300 euros par mois de leur poche pour ces stylos injectables, disponibles sur ordonnance depuis fin 2024. Le prix pouvait varier en fonction des officines.

- "Vague de demandes" -

Etant donné que la plupart des patients suivis en centres spécialisés "n'ont pas les moyens de se les financer", "on est ravis que cette prise en charge arrive enfin. Mais il va falloir qu'on se prépare à accueillir la vague de demandes", a déclaré à l'AFP le Dr Magalie Miolanne, vice-présidente du Groupe de Coopération et de Concertation des CSO (centres spécialisés de l'obésité).

Certains centres ont déjà "des délais extrêmement longs de prise en charge" et "des limites structurelles, liés à l'afflux de patients", selon cette coordinatrice médicale du CSO CALORIS pour l'Auvergne.

"Cette décision répond à une attente forte des patients français souffrant d'obésité", s'est félicité Novo Nordisk France.

D'autres pays, comme la Suisse et le Royaume‑Uni ou le Japon, proposent déjà une prise en charge du Wegovy avec des critères différents de ceux retenus en France et une durée de traitement limitée.

Selon deux arrêtés publiés jeudi au Journal officiel, les médicaments amaigrissants Wegovy et Mounjaro pourront être remboursés uniquement pour les patients atteints d'obésité massive sans comorbidité ou sévère avec comorbidité ( AFP / Indranil MUKHERJEE )

"Le remboursement de Mounjaro, médicament produit en France, marque un cap décisif pour les patients français", a vanté le président de Eli Lilly France, Marcel Lechanteur, dans un communiqué.

Un remboursement de Mounjaro existe déjà au Royaume-Uni, en Grèce et en Suisse pour une durée d'un an.

Wegovy et Mounjaro resteront accessibles à d'autres patients, à leur frais. A condition d'être prescrits par un médecin spécialiste ou un généraliste, et de s'adresser à des patients avec un indice de masse corporelle (IMC) supérieur ou égal à 30, ou supérieur ou égal à 27 en présence d'un facteur de comorbidité au moins, en association à des mesures diététiques et à une augmentation de l'activité physique.

L'obésité, qui touche environ 18% des adultes en France et continue de progresser, est une maladie chronique pouvant entraîner d'autres pathologies, comme l'hypertension, le diabète, et des risques de cancers.

Elle a aussi des répercussions sociales : isolement, souffrance psychologique, difficultés professionnelles.