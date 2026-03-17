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TotalEnergies-Démarrage de la production d'un champ gazier en Angola
information fournie par Reuters 17/03/2026 à 08:39

TotalEnergies SE TTEF.PA :

* DÉMARRAGE DE LA PRODUCTION DU CHAMP DE QUILUMA

* DÉTIENT 11,8% DANS LE CHAMP AVEC AZULE ENERGY (37,4%, OPÉRATEUR), CABINDA GULF OIL COMPANY (31%) ET SONANGOL E&P (19,8%)

Texte original [https://tinyurl.com/42xkrzp2] Pour plus de détails, cliquez sur TTEF.PA

(Rédaction de Gdansk)

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