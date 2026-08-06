* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:
* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:
* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA
* Le point sur les marchés européens .EUFR
Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe :
* MEDIOBANCA MDBI.MI , COMMERZBANK CBKG.DE , GENERALI
GASI.MI , MERCK KGAA MRCG.DE , KBC GROEP KBC.BR , SWISS RE
SLHN.S , WPP WPP.L et DIAGEO DGE.L doivent publier leurs résultats avant la cloche.
L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS : nL8N43X24C
(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)
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