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Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
information fournie par Reuters 06/08/2026 à 06:42
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe :

* MEDIOBANCA MDBI.MI , COMMERZBANK CBKG.DE , GENERALI

GASI.MI , MERCK KGAA MRCG.DE , KBC GROEP KBC.BR , SWISS RE

SLHN.S , WPP WPP.L et DIAGEO DGE.L doivent publier leurs résultats avant la cloche.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS : nL8N43X24C

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

COMMERZBANK
39,350 EUR XETRA -0,76%
DIAGEO
1 640,750 GBX LSE +0,32%
GENERALI
44,630 EUR MIL -0,07%
KBC GR
127,700 EUR Euronext Bruxelles 0,00%
MEDIOBANCA
28,520 EUR MIL +1,49%
MERCK
145,000 EUR XETRA -0,92%
SWISS LIFE HLDG
947,000 CHF Swiss EBS Stocks -1,13%
WPP
310,650 GBX LSE +1,89%
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EUR/USD SPOT
1,15465 -0,07%
2CRSI
27,6 +8,07%
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