Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe :

* MEDIOBANCA MDBI.MI , COMMERZBANK CBKG.DE , GENERALI

GASI.MI , MERCK KGAA MRCG.DE , KBC GROEP KBC.BR , SWISS RE

SLHN.S , WPP WPP.L et DIAGEO DGE.L doivent publier leurs résultats avant la cloche.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS : nL8N43X24C

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)