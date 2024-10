Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client TotalEnergies: démarrage d'une production au Brésil information fournie par Cercle Finance • 30/10/2024 à 17:37









(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce le démarrage de la production de la troisième phase de développement du champ de Mero, situé sur le bloc de Libra, à 180 kilomètres au large de Rio de Janeiro, au Brésil, dans le bassin pré-salifère de Santos.



Le projet ' Mero-3 ' comporte 15 puits connectés à une unité flottante de production, de stockage et de déchargement, le FPSO Marechal Duque de Caxias, d'une capacité de production de 180 000 barils de pétrole par jour (b/j).



Mero-3 a été conçu afin de minimiser les émissions de gaz à effet de serre, avec réinjection du gaz associé dans le réservoir et aucun torchage de routine.



Avec le démarrage de Mero-3, la capacité de production totale du champ de Mero atteindra 590 000 b/j. Une phase supplémentaire de développement, ' Mero-4 ', d'une capacité de 180 000 b/j, est en cours de construction et devrait démarrer en 2025.



À pleine capacité, la quote-part de TotalEnergies de la production de Mero devrait dépasser 100 000 b/j.



' Avec ses vastes ressources et une productivité de premier plan, le développement de Mero assure une production pétrolière à bas coût et faibles émissions, en cohérence avec la stratégie de notre Compagnie ', a déclaré Nicolas Terraz, Directeur général Exploration-Production de TotalEnergies.





