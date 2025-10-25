Budget: les députés écartent le gel du barème de l'impôt sur le revenu

Début de l'examen du budget à l'Assemblée nationale, le 24 octobre 2025 à Paris ( AFP / ALAIN JOCARD )

Les députés ont largement rejeté samedi le gel du barème de l'impôt sur le revenu, qui aurait conduit 200.000 foyers supplémentaires à payer cet impôt, privant le projet de budget 2026 d'une recette de 2 milliards d'euros.

Une large coalition de députés réunissant l'extrême droite, la droite, une partie des macronistes et les Insoumis, a approuvé un amendement de Laurent Wauquiez, le patron des députés LR, proposant d'indexer sur l'inflation estimée à 1,1% le barème de l'impôt sur le revenu.

L'amendement a été adopté contre l'avis de la ministre des Comptes publics Amélie de Montchalin, dans le cadre de l'examen en première lecture de la partie recettes du budget de l'Etat.

Des amendements similaires avaient été déposés par le RN, LFI et le député du groupe centriste Liot Christophe Naegelen.

D'autres amendements venant de la gauche mais aussi du député Renaissance Jean-René Cazeneuve ou du député Liot Charles de Courson proposaient de revaloriser seulement les tranches les plus basses du barème, souhaitant concilier l'impératif de redresser les finances publiques et la justice fiscale.

Le moins disant, celui de M. de Courson, ne portait que sur la première tranche, et aurait évité de faire entrer de nouveaux foyers dans l'IR, pour un coût estimé à 700 millions d'euros, a souligné Mme de Montchalin.

"On ne vous demande pas de baisser, on vous demande juste de faire cet effort minimal, de ne pas augmenter" la pression fiscale, a plaidé M. Wauquiez.

"Dans notre pays, qui est champion d'Europe des millionnaires, qui est champion d'Europe du versement de dividendes, où les 500 fortunes ont doublé leur patrimoine depuis qu'Emmanuel Macron est en responsabilité, on préfère aller demander à ceux qui travaillent tous les jours d'aller en payer plus, plutôt que ceux qui font de l'argent en dormant", a de son côté argué l'Insoumis Damien Maudet.