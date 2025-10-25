Un spectacle interdit de Dieudonné interrompu par la gendarmerie en Loire-Atlantique

L'humoriste controversé Dieudonné MBala MBala, le 16 mai 2023 à Genève ( AFP / Fabrice COFFRINI )

La gendarmerie a interrompu vendredi soir un spectacle interdit de l'humoriste controversé et plusieurs fois condamné Dieudonné, qui se tenait à Vieillevigne (Loire-Atlantique), a indiqué samedi la préfecture à l'AFP.

La préfecture avait interdit la tenue de ce spectacle dès jeudi du fait des condamnations de Dieudonné Mbala Mbala pour "des propos à caractère antisémite et incitant à la haine raciale" mais aussi "en raison des conséquences de ces propos sur l'ordre public".

Entre 150 et 200 personnes étaient présentes dans un hangar dans la commune de Viellevigne et "la gendarmerie est intervenue pour interrompre le spectacle", a précisé la préfecture. Cette commune se situe à une trentaine de kilomètres au sud de Nantes.

L'évacuation s'est achevée à 22H et s'est déroulée sans incident, selon une source au sein de la gendarmerie.

Le 10 octobre, les gendarmes avaient interrompu la représentation d'un spectacle de Dieudonné à Hérin (Nord), afin de faire appliquer un arrêté d'interdiction pris la veille par la préfecture et validé par le tribunal administratif.

En juillet, un spectacle avait déjà été interrompu à Lestrem (Pas-de-Calais) par les gendarmes, qui lui avaient notifié sur place un arrêté préfectoral interdisant la représentation.

Au mois de janvier, le tribunal administratif de Paris avait autorisé la tenue de son spectacle "Vendredi 13", en référence aux attentats de 2015, initialement interdit par la préfecture de police.

Dieudonné a été condamné à plusieurs reprises par la justice, notamment pour injures raciales et incitation à la haine. Le polémiste, expulsé en 2017 de son théâtre parisien le Théâtre de la Main d'or, est devenu persona non grata et se produit désormais, entre autres lieux, dans un bus itinérant.