TotalEnergies: chute de 37% du RN ajusté trimestriel

(CercleFinance.com) - TotalEnergies publie un résultat net ajusté de 4,07 milliards de dollars au titre du troisième trimestre 2024, à comparer à 6,45 milliards un an auparavant, 'dans un environnement pétrolier baissier, avec des marges de raffinage en fort repli'.



Le groupe énergétique estime avoir fait preuve de résilience, portée en premier lieu par l'exploration-production dont le résultat opérationnel net ajusté ne s'est tassé que de 7% à 2,5 milliards, avec une production amont à 2,41 Mbep/j sur le trimestre.



TotalEnergies affiche par ailleurs des résultats opérationnels nets ajustés de 0,6 milliard de dollars dans l'aval, de 1,1 milliard dans le secteur integrated LNG et de 0,5 milliard dans le secteur integrated power.



Le conseil d'administration a décidé un acompte sur dividende de 0,79 euro par action, en hausse de près de 7% par rapport à 2023, et a autorisé des rachats d'actions de deux milliards de dollars au quatrième trimestre, afin d'atteindre huit milliards sur l'année.





