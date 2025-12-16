information fournie par Reuters • 16/12/2025 à 06:51

TotalEnergies cède à PTTEP une participation dans le bloc SK408 en Malaisie

TotalEnergies SE TTEF.PA :

* TOTALENERGIES ET PTTEP RENFORCENT LEUR PARTENARIAT

* ACCORD POUR CÉDER À PTTEP UNE PARTICIPATION INDIRECTE DE 9,998 % DANS LE BLOC SK408 EN MALAISIE

* TOTALENERGIES CONSERVE UNE PARTICIPATION DE 30,002% DANS LE BLOC SK408

Texte original tinyurl.com/4378ku3y

