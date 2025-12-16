Kering cède 60% de son immeuble sur la cinquième avenue de New York

( AFP / FRANCOIS GUILLOT )

Le groupe de luxe Kering (Gucci, Saint Laurent...) a signé un accord "à effet immédiat" avec la société d'investissement Ardian pour la vente de son immeuble sur la célèbre cinquième avenue de New York pour un montant de 766 millions d'euros, a-t-il annoncé mardi.

"Dans la lignée du partenariat déjà conclu en début d’année", pour un portefeuille d'actifs à Paris comprenant l'hôtel de Nocé place Vendôme et deux immeubles avenue Montaigne, "Kering apporte cet actif à une joint-venture nouvellement créée avec Ardian, qui en détiendra 60%, tandis que Kering en conservera 40%", selon un communiqué.

"La transaction s’élève à 900 millions de dollars US (766 millions d’euros), pour laquelle Kering recevra un montant net de 690 millions de dollars US (587 millions d’euros)", est-il précisé.

"À l'instar de l’accord d’investissement signé à Paris, cet accord nous permet à nouveau de sécuriser sur le long terme un emplacement retail de premier plan pour nos Maisons, tout en renforçant notre flexibilité financière", déclare le directeur des opérations de Kering, Jean-Marc Duplaix, cité dans le communiqué.

"Nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat avec Kering (...) Il s’agit du premier investissement immobilier d’Ardian aux États-Unis, marquant notre expansion stratégique sur ce marché particulièrement attractif", précise Stéphanie Bensimon, membre du Comité exécutif et responsable de l'immobilier chez Ardian, également citée dans le communiqué.

L'immeuble, situé au 715-717 Cinquième Avenue à New York, comprend des espaces de vente de luxe sur plusieurs niveaux, d'une superficie totale d'environ 10 700 m². Il avait été acheté par Kering en janvier 2024 pour un montant de 885 millions d'euros (963 millions de dollars).

Le groupe de luxe détient encore un immeuble à Milan, situé via Monte Napoleone 8, acquis en avril 2024 pour un montant d’environ 1,3 milliard d'euros.

Kering, en difficulté, doit notamment alléger sa dette financière qui a atteint 9,5 milliards d'euros au premier semestre 2025, en raison notamment de l'acquisition de la marque de parfums Creed, de 30% de Valentino et de biens immobiliers.

En octobre, le groupe a annoncé la vente à L'Oréal pour 4 milliards d'euros de la division beauté de Kering, qui avait été créée il y a à peine deux ans en absorbant la marque de parfums de luxe Creed alors acquise pour 3,5 milliards d'euros.

En 2024, Kering a vu son bénéfice net chuter de 62% à 1,13 milliard d'euros et son chiffre d'affaires plonger de 12%, s'élevant à 17,19 milliards d'euros.