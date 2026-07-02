TotalEnergies cède à INPEX sa participation dans un champ gazier en Malaisie

TotalEnergies TTEF.PA a annoncé jeudi céder au groupe japonais INPEX 1605.T sa participation dans un champ gazier de Marjoram, au large de la Malaisie, pour un montant de 350 millions de dollars (307,37 millions d'euros).

Le géant pétrolier et gazier détenait une participation minoritaire de 85% dans le bloc 2E, représentant un intérêt net de 8,5%, selon un communiqué, le groupe précisant effectuer cette transaction "afin de se concentrer sur son portefeuille opéré et sur ses opportunités de croissance stratégiques en Malaisie".

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)