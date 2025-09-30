TotalEnergies cède 50% d’un portefeuille éolien et solaire de 270 MW en France

TotalEnergies SE TTEF.PA :
* TOTALENERGIES ANNONCE LA FINALISATION DE LA CESSION DE 50% D’UN PORTEFEUILLE ÉOLIEN ET SOLAIRE DE 270 MW EN FRANCE À UN FONDS D’INVESTISSEMENT GÉRÉ PAR EIFFEL INVESTMENT GROUP
* CETTE TRANSACTION VALORISE LE PORTEFEUILLE À EUR 265 MLNS
* TOTALENERGIES RESTE OPÉRATEUR DES ACTIFS DONT IL ACHÈTE ET COMMERCIALISE LA MAJEURE PARTIE DE LA PRODUCTION
Texte original [https://tinyurl.com/2p2cnnbu] Pour plus de détails, cliquez sur TTEF.PA
(Rédaction de Gdansk)
