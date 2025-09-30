 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 895,94
+0,19%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

TotalEnergies cède 50% d’un portefeuille éolien et solaire de 270 MW en France
information fournie par Reuters 30/09/2025 à 16:57

TotalEnergies SE TTEF.PA :

* TOTALENERGIES ANNONCE LA FINALISATION DE LA CESSION DE 50% D’UN PORTEFEUILLE ÉOLIEN ET SOLAIRE DE 270 MW EN FRANCE À UN FONDS D’INVESTISSEMENT GÉRÉ PAR EIFFEL INVESTMENT GROUP

* CETTE TRANSACTION VALORISE LE PORTEFEUILLE À EUR 265 MLNS

* TOTALENERGIES RESTE OPÉRATEUR DES ACTIFS DONT IL ACHÈTE ET COMMERCIALISE LA MAJEURE PARTIE DE LA PRODUCTION

Texte original [https://tinyurl.com/2p2cnnbu] Pour plus de détails, cliquez sur TTEF.PA

(Rédaction de Gdansk)

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

Gaz naturel
3,27 USD NYMEX -0,24%
Pétrole Brent
67,07 USD Ice Europ -0,86%
Pétrole WTI
62,50 USD Ice Europ -1,06%
TOTALENERGIES
51,7300 EUR Euronext Paris -2,49%
© 2025 Thomson Reuters.

