Le second quinquennat Macron est "un naufrage", selon Valls

Manuel Valls arrive à la cérémonie d'hommage aux victimes du 13-Novembre au Bataclan, le 13 novembre 2025 ( POOL / Ludovic MARIN )

Le second quinquennat d'Emmanuel Macron est un "naufrage", a fustigé dimanche l'ex-Premier ministre Manuel Valls, qui s'inquiète d'une "crise de régime" et a répété sa "colère" après son départ du ministère des Outre-mer lors du dernier remaniement.

"Ce deuxième quinquennat est difficile, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est même un naufrage", a estimé l'ancien chef du gouvernement sous François Hollande, sur Radio J.

La réélection du président de la République en 2022 "était quand même incroyable" a-t-il ajouté, "mais elle n'a pas permis de donner sens au deuxième quinquennat".

"La dissolution est une erreur que lui paye, mais que nous payons, que les institutions, la démocratie payent et on voit bien que ça, ça crée des conditions d'instabilité", a-t-il poursuivi, évoquant une "crise de régime, une crise démocratique".

Ecarté du ministère des Outre-mer au profit de la députée Horizons Naïma Moutchou après moins d'un an en poste, Manuel Valls a affirmé que ce n'était "pas un drame", tout en faisant part de sa "colère".

"Je suis en colère, je suis indigné. Le travail était fait et reconnu (...) Donc c'est difficile de comprendre", a-t-il expliqué, avançant plusieurs hypothèses sur sa non reconduction dans le gouvernement de Sébastien Lecornu, après avoir été rappelé par François Bayrou.

"Peut-être qu'Emmanuel Macron et Sébastien Lecornu n'ont pas apprécié que je réussisse là - en Nouvelle-Calédonie, mais pas seulement - où ils avaient échoué", a-t-il indiqué, alors que l'accord de Bougival, signé en juillet avec toutes les forces politiques calédoniennes - mais fragilisé depuis - a été conclu sous son égide.

"Peut-être que le président de la République n'a pas apprécié que j'intervienne au sein du Conseil des ministres au mois de juillet (...) sur la reconnaissance de l'Etat palestinien", lorsqu'il avait critiqué les conditions de la reconnaissance par la France, a-t-il encore dit.