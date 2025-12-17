TotalEnergies cède 50% d’un portefeuille éolien en Grèce pour €508 mlns

TotalEnergies TTEF.PA a annoncé mercredi avoir finalisé la cession au fonds d'investissement spécialisé dans les infrastructures Asterion Industrial Partners de 50% de son portefeuille de projets éoliens et solaires de 424 mégawatts (MW) en Grèce.

"Cette transaction valorise le portefeuille à hauteur de 508 millions d’euros, soit environ 1,2 million d’euros par MW installé", selon un communiqué du groupe pétrolier et gazier français.

Le communiqué précise que TotalEnergies conserve 50% des parts, restant aussi opérateur des actifs.

Mais, le groupe achètera et commercialisera la majeure partie de l’électricité produite par ces actifs quand ils ne bénéficieront plus des tarifs réglementés, ajoute TotalEnergies.

