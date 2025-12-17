 Aller au contenu principal
France: Des fichiers du ministère de l'Intérieur volés lors d'une cyberattaque déclare Nuñez
information fournie par Reuters 17/12/2025 à 10:58

Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez à la préfecture des Bouches-du-Rhône à Marseille

Quelques dizaines de fichiers ont été extraits lors d'une cyberattaque menée il y a quelques jours contre les services de la place Beauvau, a déclaré mercredi le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, ajoutant que l'ampleur du piratage informatique n'était pas encore connue.

Un individu ou un groupe d'individus s'est introduit dans les systèmes informatiques du ministère en récupérant des codes d'accès échangés sur ses messageries "en dépit de toutes les règles de prudence", a-t-il précisé sur franceinfo.

Laurent Nuñez, évoquant "un acte très grave", a également indiqué que les fichiers des antécédents judiciaires et des personnes recherchées faisaient partie des données ciblées par cette cyberattaque.

"On ne connaît pas l'ampleur des compromissions (...), on ne sait pas ce qui a été extrait. A date, je sais qu'il y a quelques dizaines de fiches qui ont pu être sorties du système", a-t-il déclaré, ajoutant que deux enquêtes - judiciaire et administrative - avaient été ouvertes et que la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) avait été saisie.

"Il n'y a pas eu extraction de millions de données (...), mais je reste très prudent sur le niveau des compromissions", a également dit Laurent Nuñez. "Savoir si ça va compromettre des enquêtes ou pas, je ne peux absolument pas vous le dire à ce stade, je ne pense pas mais j'en ai aucune certitude."

(Rédigé par Benjamin Mallet, édité par Blandine Hénault)

4 commentaires

  • 11:56

    ont commence a voir le vrai visage de Mr Nunez Lol...pas de reméde en fait
    comme tout planquer de fonctionnaire ! sur le vrai Taf il en & a Enquéte !

