 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

PowerCo, la division batteries de Volkswagen, envisage plus sérieusement un financement externe
information fournie par Reuters 17/12/2025 à 11:02

Un véhicule Volkswagen lors d'une conférence de presse sur la construction d'une gigafactory par PowerCo

Un véhicule Volkswagen lors d'une conférence de presse sur la construction d'une gigafactory par PowerCo

par Rachel More

PowerCo, filiale de Volkswagen, examine de plus près les options de financement externe alors que sa maison mère allemande en difficulté réduit ses investissements, affirmé mercredi le président du directoire de la division batteries.

Volkswagen a annoncé une perte de 1,3 milliard d'euros au troisième trimestre et son président du directoire, Oliver Blume, a récemment annoncé un budget d'investissement plus serré, alors que le groupe est confronté à une concurrence intense en Chine, aux droits de douane américains et à une transition coûteuse vers les véhicules électriques (VE).

Le président du directoire de PowerCo Frank Blome a déclaré que le groupe disposait de fonds suffisants, mais examinait les possibilités de financement externe "de manière plus intensive qu'auparavant".

"Nous savons que si la société (Volkswagen) génère moins d'argent, nous devons fonctionner avec moins d'argent", a-t-il dit aux journalistes avant le lancement de la production européenne de batteries à un stade précoce dans l'usine phare de PowerCo à Salzgitter, en Allemagne.

"C'est ainsi, ou nous devons exploiter d'autres sources", a-t-il ajouté.

UNE ÉTAPE CLEF POUR LA PRODUCTION INTERNE DE BATTERIES

Fondée en 2022, PowerCo est une tentative du premier constructeur automobile européen de produire ses propres batteries de VE et de rattraper BYD et Tesla.

La Commission européenne a proposé mardi de renoncer à interdire totalement la vente de voitures neuves à moteur thermique à partir de 2035, cédant à la pression de l'Allemagne, de l'Italie et de l'ensemble du secteur automobile qui jugeaient l'objectif inatteignable.

Volkswagen a réduit à plusieurs reprises le budget de PowerCo, qui est passé de 15 milliards d'euros sur cinq ans à moins de 10 milliards actuellement, a récemment déclaré le directeur financier du groupe aux investisseurs.

Frank Blome a dit que PowerCo avait sondé les investisseurs pour connaître leur intérêt potentiel, sans donner plus de détails.

Volkswagen avait précédemment évoqué la possibilité d'introduire PowerCo en Bourse, parallèlement à l'option d'attirer un investisseur extérieur ou de conclure des partenariats stratégiques, bien qu'une cotation ne soit pas prévue avant que ses usines ne soient opérationnelles.

Une IPO serait en principe envisageable, mais la décision finale revient à Volkswagen, a déclaré Frank Blome.

(Reportage Rachel More, Mara Vîlcu pour la version française, édité par Augustin Turpin)

Automobile / Equipementiers
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 17.12.2025 11:50 

    Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,21% pour le Dow Jones .DJI , de 0,33% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,38% pour le Nasdaq .IXIC . * AMAZON

  • L'inflation au sein de la zone euro est restée stable en novembre, ressortant à 2,1% sur un an, selon une nouvelle estimation d'Eurostat ( AFP / JOHN THYS )
    Zone euro : l'inflation ressort inchangée en novembre, à la veille de la réunion de la BCE
    information fournie par AFP 17.12.2025 11:49 

    L'inflation au sein de la zone euro est restée stable en novembre, ressortant à 2,1% sur un an, selon une nouvelle estimation d'Eurostat, confortant les attentes d'une nouvelle pause de la BCE à la veille de sa réunion de politique monétaire. Le bureau de statistiques ... Lire la suite

  • Un drapeau de l'Union britannique et un drapeau de l'Union européenne sont suspendus à un immeuble du centre de Londres
    La GB va réintégrer le programme Erasmus+ de l'UE
    information fournie par Reuters 17.12.2025 11:28 

    La Grande-Bretagne et l'Union européenne (UE) se sont mises d'accord mercredi pour permettre aux étudiants britanniques de réintégrer le populaire programme d'échange d'étudiants du bloc, Erasmus+, manifestation modeste mais symbolique de l'amélioration des relations ... Lire la suite

  • Abdoul Aziz Baldé, dont le fils a disparu au large du Maroc après avoir tenté de migrer vers l'Europe clandestinement par la mer, pose pour un portrait le 25 septembre 2025, dans une banlieue de la capitale guinéenne Conakry ( AFP / PATRICK MEINHARDT )
    En Guinée, la déchirante quête des familles des jeunes disparus de la migration
    information fournie par AFP 17.12.2025 11:23 

    "Je sais que le bateau sur lequel mon fils était embarqué a coulé, mais on ne nous a pas montré son corps. Alors dire que le petit est décédé, je ne sais pas...", lâche dans un sanglot Abdoul Aziz Baldé, dont le fils, Idrissa, parti de Guinée à la recherche d'un ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank