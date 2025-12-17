PowerCo, la division batteries de Volkswagen, envisage plus sérieusement un financement externe

Un véhicule Volkswagen lors d'une conférence de presse sur la construction d'une gigafactory par PowerCo

par Rachel More

PowerCo, filiale de Volkswagen, examine de plus près les options de financement externe alors que sa maison mère allemande en difficulté réduit ses investissements, affirmé mercredi le président du directoire de la division batteries.

Volkswagen a annoncé une perte de 1,3 milliard d'euros au troisième trimestre et son président du directoire, Oliver Blume, a récemment annoncé un budget d'investissement plus serré, alors que le groupe est confronté à une concurrence intense en Chine, aux droits de douane américains et à une transition coûteuse vers les véhicules électriques (VE).

Le président du directoire de PowerCo Frank Blome a déclaré que le groupe disposait de fonds suffisants, mais examinait les possibilités de financement externe "de manière plus intensive qu'auparavant".

"Nous savons que si la société (Volkswagen) génère moins d'argent, nous devons fonctionner avec moins d'argent", a-t-il dit aux journalistes avant le lancement de la production européenne de batteries à un stade précoce dans l'usine phare de PowerCo à Salzgitter, en Allemagne.

"C'est ainsi, ou nous devons exploiter d'autres sources", a-t-il ajouté.

UNE ÉTAPE CLEF POUR LA PRODUCTION INTERNE DE BATTERIES

Fondée en 2022, PowerCo est une tentative du premier constructeur automobile européen de produire ses propres batteries de VE et de rattraper BYD et Tesla.

La Commission européenne a proposé mardi de renoncer à interdire totalement la vente de voitures neuves à moteur thermique à partir de 2035, cédant à la pression de l'Allemagne, de l'Italie et de l'ensemble du secteur automobile qui jugeaient l'objectif inatteignable.

Volkswagen a réduit à plusieurs reprises le budget de PowerCo, qui est passé de 15 milliards d'euros sur cinq ans à moins de 10 milliards actuellement, a récemment déclaré le directeur financier du groupe aux investisseurs.

Frank Blome a dit que PowerCo avait sondé les investisseurs pour connaître leur intérêt potentiel, sans donner plus de détails.

Volkswagen avait précédemment évoqué la possibilité d'introduire PowerCo en Bourse, parallèlement à l'option d'attirer un investisseur extérieur ou de conclure des partenariats stratégiques, bien qu'une cotation ne soit pas prévue avant que ses usines ne soient opérationnelles.

Une IPO serait en principe envisageable, mais la décision finale revient à Volkswagen, a déclaré Frank Blome.

(Reportage Rachel More, Mara Vîlcu pour la version française, édité par Augustin Turpin)