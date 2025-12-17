KNDS prévoit une IPO à Paris et Francfort en 2026

KNDS présente ses systèmes d'armes phares lors d'une démonstration dans le sud de la France

Le groupe de défense franco-allemand KNDS a déclaré mercredi qu’il envisageait une introduction en Bourse (IPO) à Paris et à Francfort l’année prochaine, sous réserve des conditions de marché.

Cette IPO, attendue de longue date, soutiendra la stratégie de croissance à long terme de KNDS, en élargissant son accès aux marchés de capitaux et en permettant de poursuivre les investissements dans la capacité industrielle, la technologie et l’innovation, a précisé le groupe dans un communiqué.

L’an dernier, KNDS a réalisé un chiffre d’affaires de 3,8 milliards d’euros, contre 3,3 milliards en 2023. Son carnet de commandes, qui s’élevait à 11,2 milliards d’euros en 2024, est resté solide en 2025.

Les entreprises européennes de défense bénéficient d’une hausse des dépenses militaires depuis l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie en 2022, les gouvernements cherchant à renforcer leur sécurité tout en fournissant des armes et des munitions à Kyiv.

Créé en 2015 par la fusion de l’allemand Krauss-Maffei Wegmann (KMW), fabricant des chars Leopard, et du groupe français Nexter, détenu par l’État, KNDS est contrôlé conjointement par les anciens propriétaires privés de KMW et par la France.

Jean-Paul Alary, directeur général de KNDS, a suggéré en septembre que l'État allemand pourrait prendre une participation dans le groupe.

KNDS a déclaré que Christian Schulz, Directeur Financier du groupe RENK, rejoindra le conseil d'administration à partir de janvier, apportant avec lui son expérience des introductions en bourse.

(Madeline Chambers, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)