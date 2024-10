Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client TotalEnergies: bien orienté avec sa présentation stratégique information fournie par Cercle Finance • 02/10/2024 à 15:00









(CercleFinance.com) - TotalEnergies prend 3% sur fond de la présentation, à New York, de la stratégie et des perspectives de la compagnie énergétique, avec pour objectif notamment une production globale d'énergies en hausse de 4% par an sur la période 2024-30.



Il confirme des investissements nets entre 16 et 18 milliards de dollars par an sur 2025-30 (dont environ cinq milliards seront consacrés aux énergies bas-carbone), mais conserve la flexibilité de les réduire de deux milliards en cas de forte baisse des prix.



Anticipant un free cash-flow en croissance de 10 milliards de dollars à horizon 2030 (par rapport à 2024 à environnement de prix constant), TotalEnergies confirme un retour à l'actionnaire à plus de 40% du cash-flow à travers les cycles.



A ce titre, il a décidé d'allouer huit milliards de dollars aux rachats d'actions en 2024, puis de les poursuivre à raison de deux milliards par trimestre dans des conditions de marchés raisonnables et augmenter le dividende d'au moins 5% en 2025.





