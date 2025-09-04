 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 707,73
-0,16%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le créateur de mode italien Giorgio Armani est décédé
information fournie par Reuters 04/09/2025 à 15:47

Le créateur de mode italien Giorgio Armani arrange sa coiffure avant une interview avec Reuters à Tokyo

Le créateur de mode italien Giorgio Armani arrange sa coiffure avant une interview avec Reuters à Tokyo

Le créateur de mode italien Giorgio Armani est décédé à l'âge de 91 ans, a annoncé jeudi la société éponyme.

"C'est avec une immense tristesse que le groupe Armani annonce le décès de son créateur, fondateur et infatigable moteur : Giorgio Armani", a déclaré la maison de couture italienne dans un communiqué.

Réputé pour allier modernité et élégance à l'italienne dans ses créations, Giorgio Armani était aussi connu pour son sens aigu des affaires, dirigeant une entreprise dont le chiffre d'affaires s'élève à près de 2,3 milliards d'euros par an.

Surnommé "Re Giorgio" (le roi Giorgio), le créateur était connu pour superviser chaque détail de sa collection et chaque aspect de son entreprise, allant de la publicité à la coiffure des mannequins avant leur entrée en scène.

Le couturier et homme d'affaires italien était malade depuis quelque temps. Il avait été contraint de renoncer aux défilés de son groupe lors de la Fashion Week masculine de Milan en juin, une première dans sa carrière.

Une chapelle ardente sera mise en place samedi et dimanche à Milan, a annoncé l'entreprise, suivie d'un enterrement privé à une date non précisée.

(Rédigé par Giulia Segreti ; version française Coralie Lamarque, édité par Blandine Hénault)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank