Le créateur de mode italien Giorgio Armani arrange sa coiffure avant une interview avec Reuters à Tokyo

Le créateur de mode italien Giorgio Armani est décédé à l'âge de 91 ans, a annoncé jeudi la société éponyme.

"C'est avec une immense tristesse que le groupe Armani annonce le décès de son créateur, fondateur et infatigable moteur : Giorgio Armani", a déclaré la maison de couture italienne dans un communiqué.

Réputé pour allier modernité et élégance à l'italienne dans ses créations, Giorgio Armani était aussi connu pour son sens aigu des affaires, dirigeant une entreprise dont le chiffre d'affaires s'élève à près de 2,3 milliards d'euros par an.

Surnommé "Re Giorgio" (le roi Giorgio), le créateur était connu pour superviser chaque détail de sa collection et chaque aspect de son entreprise, allant de la publicité à la coiffure des mannequins avant leur entrée en scène.

Le couturier et homme d'affaires italien était malade depuis quelque temps. Il avait été contraint de renoncer aux défilés de son groupe lors de la Fashion Week masculine de Milan en juin, une première dans sa carrière.

Une chapelle ardente sera mise en place samedi et dimanche à Milan, a annoncé l'entreprise, suivie d'un enterrement privé à une date non précisée.

(Rédigé par Giulia Segreti ; version française Coralie Lamarque, édité par Blandine Hénault)