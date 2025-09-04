 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Wall Street ouvre sans entrain, les yeux rivés sur l'emploi américain
information fournie par AFP 04/09/2025 à 15:38

Un opérateur à la Bourse de New York, le 4 août 2025 ( AFP / ANGELA WEISS )

Un opérateur à la Bourse de New York, le 4 août 2025 ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York a ouvert sans grand dynamisme jeudi, digérant une nouvelle série de données sur l'emploi américain en deçà des attentes, qui pourrait pousser la banque centrale américaine (Fed) à baisser ses taux.

Dans les premiers échanges à Wall Street, le Dow Jones (-0,08%) et l'indice élargi S&P 500 (+0,09%) étaient proches de l'équilibre, tandis que l'indice Nasdaq progressait de 0,14%.

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

