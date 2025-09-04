Wall Street ouvre sans entrain, les yeux rivés sur l'emploi américain

Un opérateur à la Bourse de New York, le 4 août 2025 ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York a ouvert sans grand dynamisme jeudi, digérant une nouvelle série de données sur l'emploi américain en deçà des attentes, qui pourrait pousser la banque centrale américaine (Fed) à baisser ses taux.

Dans les premiers échanges à Wall Street, le Dow Jones (-0,08%) et l'indice élargi S&P 500 (+0,09%) étaient proches de l'équilibre, tandis que l'indice Nasdaq progressait de 0,14%.

Nasdaq