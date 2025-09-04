Airbus livre à Air Côte d'Ivoire son premier A330neo
information fournie par Cercle Finance 04/09/2025 à 15:34
Premier gros-porteur de la flotte d'Air Côte d'Ivoire, l'A330neo est configuré dans une cabine à quatre classes avec quatre sièges en Première Classe, 44 en Business, 21 en Premium Economy et 173 en Economy.
La flotte d'A330-900 jouera un rôle clé dans les plans d'expansion du transporteur aérien ivoirien vers l'Europe, en commençant par Paris, puis vers des destinations au Moyen-Orient et en Amérique du Nord.
Le premier vol de livraison d'A330neo entre Toulouse et Abidjan a permis de transporter cinq tonnes de biens humanitaires, dont du matériel et des fournitures scolaires, en coordination avec la Fondation Airbus et au profit de deux ONG locales.
Valeurs associées
|186,8400 EUR
|Euronext Paris
|+1,16%
A lire aussi
-
Bâtisseur d'un empire dans l'industrie du luxe, le couturier italien Giorgio Armani, décédé à l'âge de 91 ans, a marqué de son style épuré la mode, mais aussi le design et l'architecture d'intérieur. "Les robes, on les prend, on les jette. Je voulais faire quelque ... Lire la suite
-
Après des mois de faux suspens l'ancien patron de l'OL Jean-Michel Aulas a fait savoir jeudi qu'il officialiserait "dans quelques jours" sa candidature à la mairie de Lyon "sans étiquette" mais avec le soutien des LR. "Je prends la responsabilité d'ici quelques ... Lire la suite
-
Accroupie à 220 mètres d'altitude sous une immense bâche, Cyrielle d'Antoni dépose délicatement de fines feuilles d'or sur la main de l'enfant de la Bonne Mère, "un honneur" pour cette doreuse d'entamer l'une des dernières étapes des travaux de rénovation de cet ... Lire la suite
-
La Cour des comptes "temple du wokisme" ? Moscovici fustige les "mensonges" d'une "poignée de magistrats" éconduits
Plusieurs magistrats de l'institution de la Rue Cambon avaient dénoncé une gouvernance "très politique" de l'ancien ministre socialiste. Une "irresponsabilité majeure", répond Pierre Moscovici. "Ils s'arrogent le droit de parler au nom des autres". Le Premier président ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
1 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer