Airbus livre à Air Côte d'Ivoire son premier A330neo information fournie par Cercle Finance • 04/09/2025 à 15:34









(Zonebourse.com) - Airbus annonce qu'Air Côte d'Ivoire, la première compagnie aérienne d'Afrique de l'Ouest et du Centre avec 22 destinations desservies sur tout le continent, a pris livraison du premier de ses deux Airbus A330-900.



Premier gros-porteur de la flotte d'Air Côte d'Ivoire, l'A330neo est configuré dans une cabine à quatre classes avec quatre sièges en Première Classe, 44 en Business, 21 en Premium Economy et 173 en Economy.



La flotte d'A330-900 jouera un rôle clé dans les plans d'expansion du transporteur aérien ivoirien vers l'Europe, en commençant par Paris, puis vers des destinations au Moyen-Orient et en Amérique du Nord.



Le premier vol de livraison d'A330neo entre Toulouse et Abidjan a permis de transporter cinq tonnes de biens humanitaires, dont du matériel et des fournitures scolaires, en coordination avec la Fondation Airbus et au profit de deux ONG locales.





