 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 706,64
-0,17%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Airbus livre à Air Côte d'Ivoire son premier A330neo
information fournie par Cercle Finance 04/09/2025 à 15:34

(Zonebourse.com) - Airbus annonce qu'Air Côte d'Ivoire, la première compagnie aérienne d'Afrique de l'Ouest et du Centre avec 22 destinations desservies sur tout le continent, a pris livraison du premier de ses deux Airbus A330-900.

Premier gros-porteur de la flotte d'Air Côte d'Ivoire, l'A330neo est configuré dans une cabine à quatre classes avec quatre sièges en Première Classe, 44 en Business, 21 en Premium Economy et 173 en Economy.

La flotte d'A330-900 jouera un rôle clé dans les plans d'expansion du transporteur aérien ivoirien vers l'Europe, en commençant par Paris, puis vers des destinations au Moyen-Orient et en Amérique du Nord.

Le premier vol de livraison d'A330neo entre Toulouse et Abidjan a permis de transporter cinq tonnes de biens humanitaires, dont du matériel et des fournitures scolaires, en coordination avec la Fondation Airbus et au profit de deux ONG locales.

Valeurs associées

AIRBUS
186,8400 EUR Euronext Paris +1,16%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

1 commentaire

  • 16:22

    Bô geste pour le pays !
    Merci.

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank