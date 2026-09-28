TotalEnergies augmente ses rachats d'actions du T4 à $2,5 mds

(Actualisé avec détails §§ 2-4)

TotalEnergies TTEF.PA a annoncé lundi prévoir de racheter 2,5 milliards de dollars (2,20 milliards d'euros) de ses actions au quatrième trimestre 2026 et entre 2,0 et 2,5 milliards au premier trimestre 2027, le groupe présentant sa stratégie et ses perspectives 2026 à l'occasion d'une journée des investisseurs à New York.

Le géant pétrolier et gazier, a annoncé prévoir d'une croissance de la production d'énergie de 4% par an à l'horizon 2030, ainsi qu'une hausse du free cash-flow de 10 milliards de dollars entre 2025 et 2030 à même environnement de prix.

Le groupe entend maintenir un plateau de production autour de trois millions de barils équivalents par jour jusqu'en 2035, soutenu par son portefeuille de projets organiques, notamment en Namibie, Nigeria, Libye ou encore en Malaisie, et des réserves prouvées de plus de 12 ans.

TotalEnergies a par ailleurs confirmé ses objectifs de croissance 2030 des productions de pétrole, de gaz et d'électricité et de free cash-flow.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)