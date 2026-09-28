TotalEnergies vise une croissance de 2 à 3% par an de sa production de pétrole et gaz entre 2030 et 2035

Le logo du groupe pétrogazier français TotalEnergies dans une station-service de Pecquencourt, dans le nord de la France, le 16 septembre 2026 ( AFP / Sameer Al-DOUMY )

TotalEnergies a annoncé lundi "ambitionner une croissance de 2 à 3% par an" de sa production de pétrole et de gaz sur la période 2030-2035, et confirmé son objectif d'une croissance moyenne de "plus de 3% par an" jusqu'en 2030.

Le géant pétrogazier français a aussi annoncé lundi, à l'occasion de sa journée investisseurs, que son conseil d'administration, réuni dimanche, avait "arrêté une politique de dividende visant une augmentation de plus de 5% par an du dividende au titre des exercices 2026 à 2030".

Le groupe confirme que sa production globale d'énergie (pétrole, gaz et électricité) devrait grimper de 4% par an jusqu'en 2030, a-t-il indiqué dans un communiqué. La seule production de pétrole et gaz devrait elle enregistrer une croissance moyenne de plus de 3% par an entre 2025 et 2030.

La croissance de la génération électrique devrait elle atteindre plus de 20% en moyenne par an. L'électricité devrait représenter environ 20% du mix énergétique de la compagnie à horizon 2030.

TotalEnergies précise qu'il "dispose également d'une très bonne visibilité sur sa capacité de croissance des productions d'énergie au-delà de 2030". Le groupe vise, pour le pétrole et le gaz, "une croissance de 2 à 3% par an sur la période 2030-2035 en s'appuyant sur sa capacité (...) dans l'exploration et dans l'accès à des ressources déjà découvertes".

Pour l'électricité, TotalEnergies veut "maintenir son rythme de croissance" sur la période 2030-2035, afin que cette source d'énergie représente 25% de son mix énergétique à l'horizon 2035.

Le groupe estime que "cette croissance de nouvelles productions (...) se traduira par une forte augmentation du free cash-flow (flux de trésorerie disponible, NDLR) d'environ 10 milliards de dollars entre 2025 et 2030 à même environnement de prix, soit une augmentation de plus de 4 dollars par action".

TotalEnergies dit en outre prévoir "des investissements nets compris entre 14 et 17 milliards de dollars par an sur 2027-2032", pour "soutenir cette croissance à long terme".

Au deuxième trimestre cette année, le groupe français a doublé son bénéfice net par rapport à la même période de l'an dernier, engrangeant 5,4 milliards de dollars, résultat dopé par les prix élevés des hydrocarbures liés au conflit au Moyen-Orient.

Six pays européens, Allemagne en tête, réclament une taxe sur les compagnies pétrolières, mesure que ne soutient pas le ministre français de l'Economie Roland Lescure.

Vendredi, le conseil d'administration de TotalEnergies avait approuvé le renouvellement du mandat de Patrick Pouyanné, son PDG, qui sera soumis au vote de l'assemblée générale en mai prochain. Le mandat de M. Pouyanné, d'une durée de trois ans, arrive à échéance en 2027.