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Trump confirme dîner avec le "très respecté" patron d'Anthropic, après des mois de tensions
information fournie par AFP 28/09/2026 à 09:53

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Le patron d'Anthropic Dario Amodei à New Delhi, le 19 février 2026 ( AFP / Ludovic MARIN )

Le patron d'Anthropic Dario Amodei à New Delhi, le 19 février 2026 ( AFP / Ludovic MARIN )

Donald Trump a confirmé dimanche qu'il devait dîner le soir même avec le patron de la start-up d'intelligence artificielle (IA) Anthropic, Dario Amodei, qu'il a qualifié de "très respecté", après des mois de conflit ouvert entre son administration et l'entreprise.

"Ce soir, je dîne avec le patron d'Anthropic", a déclaré le président à la presse à son arrivée sur la base militaire d'Andrews, près de Washington, précisant que le repas aurait lieu à 22H00 (02H00 GMT lundi). "Ce sont de longues journées, mais je semble tenir le coup", a-t-il plaisanté.

Ce serait la première rencontre seul à seul entre les deux hommes, selon le site Axios et la chaîne CNBC.

Le retour de Dario Amodei à la Maison Blanche survient deux jours après qu'une cour d'appel fédérale a validé la décision du Pentagone de classer Anthropic comme un "risque pour la chaîne d'approvisionnement", ce qui interdit à l'armée américaine d'utiliser ses modèles.

La start-up s'était fait sanctionner par l'administration Trump après avoir refusé en février que ses outils servent à des armes entièrement autonomes ou à la surveillance de masse intérieure. Donald Trump avait balayé les réserves éthiques émises par l'entreprise, qualifiant ses dirigeants de "cinglés de gauche".

Donald Trump raillait encore Dario Amodei mi-septembre, l'accusant de "faire semblant d'être un +parfait petit ange+" après l'appel du patron d'Anthropic à ralentir le développement de l'IA compte-tenu des risques de perte de contrôle de cette technologie.

Malgré les inquiétudes croissantes de l'industrie elle-même, le gouvernement américain estime que les principaux acteurs du secteur - OpenAI, Anthropic, Google et Meta - ne peuvent pas se permettre de ralentir, de peur que la Chine ne prenne l'avantage.

Dario Amodei était absent jeudi du dîner d'Etat offert au président chinois Xi Jinping en présence de la plupart des grands dirigeants américains de l'IA, dont son grand rival Sam Altman, le patron d'OpenAI.

Donald Trump et le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, doivent recevoir mardi les principaux patrons américains de l'IA.

IA: Intelligence artificielle

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2 commentaires

  • 10:41

    Les acteurs de l IA US diffusent eux même la peur. .. le but n est pas de nous protéger de l IA mais de trouver un moyen d écarter les chinois. ... les américains sont voraces et l idée de voir s envoler une part du gâteau doit leur faire passer qq nuits blanches. .. qd Trump interdit l utilisation d une IA aux étrangers avant de reouvrir le marché, il crée une demande supplémentaire pour le produit. .. c est une technique de vente

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