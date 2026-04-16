TotalEnergies annonce une hausse de ses bénéfices grâce à la vigueur des échanges et à la flambée des prix du pétrole

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* La production en amont du premier trimestre est restée stable par rapport au quatrième trimestre 2025, en raison de l'augmentation de la production en dehors du Moyen-Orient

* La forte hausse des prix du pétrole stimule les ventes

* Les bénéfices de l'aval augmentent de manière significative en raison d'une forte activité commerciale et d'une plus grande utilisation des raffineries

* Les actions de TotalEnergies baissent de 0,5%

par America Hernandez

PARIS, 16 avril - TotalEnergies TTEF.PA prévoit une augmentation significative de ses bénéfices au premier trimestre grâce à une forte performance commerciale et à la hausse des prix du pétrole, qui compensent la perte de production due à la guerre contre l'Iran , a indiqué le groupe dans un communiqué publié jeudi. Les contrats à terme sur le pétrole Brent de référence LCOc1 ont atteint des sommets pluriannuels proches de 120 dollars le baril après le début des frappes américano-israéliennes sur l'Iran fin février, suivies de la fermeture par Téhéran du détroit d'Ormuz et de ses attaques contre les pays voisins du Golfe. Les frappes iraniennes ont endommagé les installations de gaz naturel liquéfié au Qatar qui approvisionnent Total et la raffinerie saoudienne SATORP détenue conjointement par l'entreprise énergétique française.

Les analystes de JPMorgan ont déclaré que le communiqué de Total était constructif car la société a montré que ses actifs diversifiés lui ont permis de résister à la guerre bien qu'elle soit la plus exposée des grandes sociétés énergétiques au Moyen-Orient. Ils s'attendent à une révision à la hausse des prévisions de bénéfices et de flux de trésorerie de Total lors de la publication des résultats du premier trimestre le 29 avril.

Le cours de l'action Total était en baisse de 0,5% à 76,32 euros à 1040 GMT, après avoir chuté de 3,2% plus tôt dans la journée. L'action est en hausse d'environ 37% depuis le début de l'année.

Malgré une perte de production d'environ 100 000 barils d'équivalent pétrole par jour au Moyen-Orient, la production supplémentaire dans d'autres régions a contribué à maintenir la production globale de Total stable par rapport au quatrième trimestre de 2025. Cela a conduit à une augmentation significative des revenus de l'amont en raison de la hausse des prix, a déclaré Total.

LES ACTIVITÉS DE TRADING À L'HONNEUR

Les résultats de l'aval ont également augmenté grâce à des raffineries fonctionnant à plus de 90 % et à la "bonne performance des activités de trading de pétrole brut et de produits pétroliers en mars", a déclaré Total. En mars, Total a été le seul acheteur de brut du Moyen-Orient, alors que le conflit iranien réduisait considérablement l'offre, s'emparant de environ 70 cargaisons d'Oman et de Murban, soit environ 35 millions de barils, ce qui a contribué à porter le prix de référence de Dubaï à un niveau record de près de 170 dollars le baril. Le Financial Times, citant des sources, a rapporté que Total a gagné plus d'un milliard de dollars sur cette transaction en utilisant des instruments financiers tels que des contrats à terme, des options et des swaps pour parier sur la hausse des prix.

"Dans le contexte actuel, avec environ 15 % de notre production mondiale actuellement bloquée au-delà du détroit d'Ormuz, TotalEnergies doit sécuriser son approvisionnement, tant pour ses propres besoins que pour ceux de ses clients", a déclaré jeudi un porte-parole de Total à propos des transactions de mars.

"Il est également important de rappeler que les activités de trading ne sont pas sans risque et peuvent générer des pertes, en particulier dans des environnements aussi volatiles. Ces activités doivent donc être évaluées sur l'ensemble du portefeuille et sur le long terme, plutôt qu'à travers la lentille d'une transaction isolée", a ajouté l'attaché de presse.

La vigueur des échanges a également stimulé les bénéfices de l'activité GNL, qui devraient être nettement supérieurs à ceux du quatrième trimestre (922 millions de dollars). Les perspectives optimistes de Total pour le premier trimestre reflètent largement celles de ses rivaux britanniques BP et Shell , qui ont annoncé des bénéfices plus importants dans le domaine du négoce, un secteur dans lequel les majors européennes sont plus actives que leurs concurrentes américaines.

Chevron CVX.N et Exxon XOM.N ont déclaré que la hausse des prix avait stimulé les bénéfices en amont, mais qu'elle avait affecté leurs activités en aval en raison des opérations de couverture financière réalisées autour des cargaisons qui n'ont pas pu être livrées en raison de la fermeture du détroit d'Ormuz.

La marge de raffinage européenne de Total s'est établie à 85,70 dollars par tonne au cours du trimestre, stable par rapport au quatrième trimestre 2025 .