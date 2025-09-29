 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 877,55
+0,09%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

TotalEnergies annonce un programme d'économies sur 2026-30, réduit sa prévision d'investissements
information fournie par Reuters 29/09/2025 à 15:19

(Actualisé tout du long avec précisions, détails)

TotalEnergies TTEF.PA a annoncé lundi la mise en œuvre d’un programme d'économies ("cash savings program") de 7,5 milliards de dollars (6,39 milliards d'euros) sur 2026-30 et dit notamment prévoir de réduire ses investissements nets en favorisant les projets de croissance par rapport aux investissements bas-carbone.

Le groupe pétrolier et gazier, qui tenait une journée des investisseurs, a confirmé son objectif d’augmenter sa production d’énergies d'environ 4% par an jusqu’en 2030, mais dit prévoir des investissements nets d’environ 16 milliards de dollars en 2026 et 15-17 milliards de dollars par an sur 2027-30, soit une réduction de 1,0 milliard de dollars par an par rapport à la précédente guidance.

TotalEnergies "entend concentrer ses investissements sur les projets de croissance Amont à forte marge et rester sélectif sur les investissements bas-carbone", selon un communiqué, qui souligne que les investissements bas-carbone représenteront environ 4 milliards de dollars par an, dont 3 à 4 milliards de dollars par an pour Integrated Power.

Le groupe prévoit qu'Integrated Power sera "net cash positif" dès 2028 et atteindra une rentabilité (ROACE) de 12 % d’ici 2030.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

Gaz naturel
2,84 USD NYMEX -0,87%
Pétrole Brent
68,46 USD Ice Europ -1,85%
Pétrole WTI
63,92 USD Ice Europ -1,96%
TOTALENERGIES
53,1600 EUR Euronext Paris -2,01%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank