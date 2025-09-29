TotalEnergies annonce un programme d'économies sur 2026-30, réduit sa prévision d'investissements

(Actualisé tout du long avec précisions, détails)

TotalEnergies TTEF.PA a annoncé lundi la mise en œuvre d’un programme d'économies ("cash savings program") de 7,5 milliards de dollars (6,39 milliards d'euros) sur 2026-30 et dit notamment prévoir de réduire ses investissements nets en favorisant les projets de croissance par rapport aux investissements bas-carbone.

Le groupe pétrolier et gazier, qui tenait une journée des investisseurs, a confirmé son objectif d’augmenter sa production d’énergies d'environ 4% par an jusqu’en 2030, mais dit prévoir des investissements nets d’environ 16 milliards de dollars en 2026 et 15-17 milliards de dollars par an sur 2027-30, soit une réduction de 1,0 milliard de dollars par an par rapport à la précédente guidance.

TotalEnergies "entend concentrer ses investissements sur les projets de croissance Amont à forte marge et rester sélectif sur les investissements bas-carbone", selon un communiqué, qui souligne que les investissements bas-carbone représenteront environ 4 milliards de dollars par an, dont 3 à 4 milliards de dollars par an pour Integrated Power.

Le groupe prévoit qu'Integrated Power sera "net cash positif" dès 2028 et atteindra une rentabilité (ROACE) de 12 % d’ici 2030.

