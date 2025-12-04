Les exportations américaines de GNL diminueront si la compression des marges s'intensifie

soleil couchant et petrole (Crédits: Unsplash - Zbynek Burival)

par Ron Bousso

La flambée des prix du gaz naturel aux États-Unis érode les marges bénéficiaires des producteurs nationaux de GNL, une tendance qui pourrait s'accentuer dans les années à venir, forçant les exportations à diminuer à mesure que la concurrence mondiale s'intensifie.

Les prix de référence du gaz Henry Hub américain NGc1 ont atteint mercredi leur plus haut niveau depuis trois ans, à plus de 5 dollars par million d'unités thermiques britanniques (mmbtu) pour livraison en janvier, en raison de la combinaison d'un temps froid dans le nord-est desÉtats-Unis et d'une forte augmentation de la demande de matières premières des usines de gaz naturel liquéfié (GNL).

Dans le même temps, l'abondance du GNL mondial, due principalement à l'augmentation de l'offre aux États-Unis, a fait baisser les prix dans les grands centres de demande d'Asie et d'Europe.

Les États-Unis sont devenus le premier exportateur mondial de GNL en 2023 , dépassant l'Australie et le Qatar. Les exportations de leurs huit principaux terminaux GNL ont atteint un record 12 milliards de mètres cubes (bcm) en novembre, soit une augmentation de 20 % par rapport à l'année précédente, selon les données de LSEG.

L'Europe, qui absorbe 65 % des exportations américaines, a subi l'impact le plus important sur les prix. Les prix de référence du gaz TTF européen TRNLTTFMc1 sont tombés sous la barre des 30euros par mégawattheure ces derniers jours, atteignant leur niveau le plus bas depuis avril 2024 . L'effet a été amplifié par la baisse des importations chinoises , qui devraient tomber à environ 65 millions de tonnes métriques cette année, leur niveau le plus bas depuis 2022, selon les données des analystes de matières premières Kpler.

En raison de cette dynamique des deux côtés de l'Atlantique, l'écart entre les prix Henry Hub et TTF s'est réduit à environ 4,70 $ par mmbtu, soit le niveau le plus bas depuis avril 2021, selon les données de LSEG.

Les marges bénéficiaires des exportateurs américains de GNL s'en trouvent réduites.

"Le GNL américain a réalisé des marges exceptionnelles depuis fin 2021, mais ces marges sont revenues à des niveaux plus normaux maintenant que le marché s'est stabilisé et que de nouvelles capacités de GNL commencent à être mises en service", a déclaré Saul Kavonic, responsable de la recherche sur l'énergie chez MST Marquee.

Ces marges risquent maintenant de tomber en dessous des niveaux normaux. De nombreux contrats d'exportation de GNL américains ne seront plus rentables si l'écart Henry Hub-TTF tombe en dessous de 4 dollars par mmbtu. Et si les marges tombent en dessous de 2 dollars, ce qui représente les coûts de production du GNL, les opérateurs devront presque certainement réduire leur production, selon M. Kavonic.

PAS DE RÉDUCTION DE LA PRODUCTION DE GNL... POUR L'INSTANT

D'une part, cela signifie qu'il est peu probable que la production soit réduite l'année prochaine, car il est très peu probable que les marges atteignent le niveau de 2 dollars. Mais cela pourrait changer en 2027 et 2028, lorsque l''offre mondiale augmentera, principalement en provenance des États-Unis et du Qatar.

Selon l'Agence internationale de l'énergie, entre 2025 et 2030, les nouvelles capacités d'exportation de GNL devraient augmenter de 300 milliards de m3 par an, soit une hausse de 50 % par rapport aux niveaux de 2025.

Environ 45 % de ces capacités proviendront des États-Unis, qui représentent plus de la moitié des 390 milliards de m3 de capacités supplémentaires par an depuis 2019, selon l'AIE.

La capacité devrait encore augmenter dans les mois à venir avec le terminal Golden Pass, détenu par Exxon Mobil XOM.N et QatarEnergy, et l'expansion de Cheniere LNG.N Corpus Christi.

Et cette croissance exceptionnelle ne ralentit pas.

Selon l'AIE, 83 milliards de m3 par an de nouveaux projets de GNL aux États-Unis ont reçu le feu vert pour leur développement entre janvier et octobre 2025, ce qui en fait une année record pour les décisions finales d'investissement.

UN RISQUE POLITIQUE CROISSANT

La production de gaz aux États-Unis devrait passer d'environ 39 billions de pieds cubes en 2025 à 42 tcf en 2030, selon l'Energy Information Administration . Toutefois, au cours de la même période, la part de la demande de gaz provenant des producteurs de GNL devrait passer d'environ 13 % à 20 %. C'est la recette d'un resserrement du marché intérieur du gaz aux États-Unis . En effet, la combinaison d'une demande accrue de gaz pour les exportations de GNL et d'une augmentation de la consommation intérieure due à des centres de données gourmands en énergie devrait exercer une pression soutenue à la hausse sur les prix américains dans les années à venir, en particulier pendant l'hiver.

Cette situation pourrait être exacerbée par la réduction de la production d'énergie renouvelable attendue à la suite du recul de l'administration Trump en matière de soutien aux énergies propres.

Cette dynamique de marché pourrait toutefois devenir un handicap politique, le président Donald Trump ayant promis de réduire les prix de l'énergie pour les consommateurs américains.

Cette promesse - et l'objectif de Trump d'exporter davantage de GNL - pourrait se compliquer davantage si les producteurs américains voient leurs marges bénéficiaires s'éroder davantage et commencent à réduire leurs activités.

Dans l'état actuel des choses, il semble que ce ne soit qu'une question de temps avant que ce ne soit le cas.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.)