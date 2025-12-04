L'Europe vue dans le vert avec les paris sur la Fed

La bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

par Diana Mandia

Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse jeudi à l'ouverture, une série de données économiques plus faibles que prévu aux Etats-Unis ayant encore renforcé les anticipations d'une baisse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale (Fed) la semaine prochaine.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait gagner 0,59% à l'ouverture.

Les contrats à terme signalent une hausse de 0,61% pour le Dax à Francfort, de 0,33% pour le FTSE à Londres et de 0,6% pour l'EuroStoxx 50.

Le Stoxx 600 est attendu sur un gain de 0,47%.

Le moral des investisseurs s'améliore à l'approche de la réunion de la banque centrale américaine les 9 et 10 décembre, les données macroéconomiques publiées ces derniers jours ayant rassuré le marché quant à la possibilité que l'institution abaisse à nouveau les coûts d'emprunt afin de soutenir une économie en ralentissement.

L'enquête ADP a révélé mercredi une détérioration du marché du travail, avec une perte nette de 32.000 emplois le mois dernier, la plus forte baisse en plus de deux ans et demi, ce qui a ravivé les craintes concernant la santé de l'économie américaine.

L'indice ISM sur l'activité du secteur des services aux Etats-Unis a de son côté affiché une légère accélération en novembre, mais les prix payés par les entreprises du secteur n'ont que légèrement diminué par rapport au mois précédent alors que sera publié vendredi l'indicateur d'inflation préféré de la Fed, celui des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE).

"Nous restons d'avis qu'il est approprié que la Fed continue à baisser ses taux d'intérêt pour répondre aux risques de ralentissement du marché du travail", a déclaré Henry Russell, économiste chez ANZ.

Les contrats à terme sur les fonds fédéraux tablent sur une probabilité de 89% d'une baisse de 25 points de base le 10 décembre, contre 83,4% il y a une semaine, selon l'outil FedWatch du CME Group.

Les chiffres sur les inscriptions hebdomadaires au chômage et les commandes à l'industrie, attendus plus tard dans la journée, pourraient encore conforter ces attentes.

En Europe, le programme est plutôt léger, avec les ventes au détail en zone euro prévues à 10h00 GMT.

La présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde, a déclaré mercredi devant la commission des Affaires économiques et monétaires (ECON) du Parlement européen, que l'inflation dans le bloc continuera à osciller autour de l'objectif à moyen terme de l'institution dans les mois à venir, tandis que la croissance devrait être stimulée par les dépenses des ménages. La BCE doit se réunir dans deux semaines et devrait maintenir ses taux inchangés, tandis que les marchés n'anticipent qu'une probabilité sur quatre d'un assouplissement monétaire l'année prochaine.

LES VALEURS A SUIVRE :

A WALL STREET

La Bourse de New York a terminé en hausse mercredi, une série de données économiques rendant les investisseurs optimistes quant à une baisse des taux d'intérêt par la Fed la semaine prochaine.

L'indice Dow Jones a gagné 0,86%, le Standard & Poor's 500, plus large, a pris 0,30%, et le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 0,17%.

EN ASIE

L'indice Nikkei à Tokyo a pris 2,33%, soutenu par le secteur de la technologie et des puces, Reuters ayant rapporté que le président américain Donald Trump avait rencontré mercredi le directeur général de Nvidia pour discuter des contrôles à l'exportation.

Les investisseurs restent prudents en Chine, où les Bourses évoluent peu jeudi, attendant les orientations politiques prévues plus tard ce mois-ci.

L'indice composite de la Bourse de Shanghai recule de 0,14% et le CSI 300 des grandes capitalisations avance de 0,19%.

La Bourse de Hong Kong grappille 0,06%.

TAUX

Les rendements obligataires sont en légère hausse après leur baisse de la veille en raison des inquiétudes concernant la faiblesse du marché du travail.

Le rendement des Treasuries à dix ans prend 2,5 points de base à 4,0826%. Le deux ans avance de 1,8 point de base à 3,5041%.

Au Japon, les rendements restent élevés et ont contribué à soutenir la demande lors d'une vente d'obligations jeudi, alors que le gouvernement prévoit un plan de relance massif financé par l'endettement.

La banque centrale devrait relever ses taux d'intérêt en décembre, une décision que le gouvernement devrait tolérer, ont dit à Reuters trois sources gouvernementales proches des délibérations.

Le gouverneur de la Banque du Japon (BoJ), Kazuo Ueda, a déclaré pour sa part jeudi qu'il existait une incertitude quant à la mesure dans laquelle la banque centrale pourrait relever ses taux d'intérêt, en raison de la difficulté d'estimer le taux d'intérêt neutre du pays.

CHANGES

Le dollar gagne 0,16% face à un panier de devises de référence après être tombé le veille avec les données mitigées sur l'économie américaine.

L'euro perd 0,15% à 1,1653 dollar mais a touché mercredi un plus haut de six semaines face à la monnaie américaine, à 1,1675 dollar, soutenu par des données montrant une expansion de l'activité économique dans le bloc, et alors que les indicateurs sur l'emploi américain et les anticipations de nouvelles baisses de taux d'intérêt de la Fed pèsent sur le billet vert.

La devise européenne a progressé de plus de 12% cette année et est en passe d'enregistrer sa plus forte hausse annuelle depuis 2017.

PÉTROLE

Les prix du pétrole progressent jeudi, les attaques ukrainiennes contre les infrastructures pétrolières russes laissant entrevoir d'éventuelles contraintes d'approvisionnement. L'enlisement des négociations pour mettre fin à la guerre en Ukraine ont par ailleurs tempéré les perspectives d'un retour des flux pétroliers russes vers les marchés mondiaux.

Le Brent prend 0,59% à 63,04 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,7% à 59,36 dollars.

