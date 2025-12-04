Eramet vise une amélioration de l'Ebitda de130-170 millions d'euros d'ici deux ans

Le site de production de lithium d'Eramet au Salar Centenario à Salta, en Argentine

Eramet a annoncé jeudi le lancement d'un programme d'amélioration de sa performance opérationnelle, intitulé "ReSolution", le groupe minier français disant vouloir faire face à des conditions de marchés qualifiées de "difficiles".

L'entreprise, active notamment dans les secteurs du nickel et du manganèse, veut s'appuyer sur des "initiatives ciblées" et cite un potentiel initial d'amélioration de l'Ebitda en année pleine de 130 à 170 millions d'euros d'ici deux ans.

"Les coûts de mise en oeuvre seront principalement engagés en 2026", précise le groupe dans un communiqué.

Eramet a aussi annoncé la mise en place en 2025 d'un programme de "cash boost" avec un impact ponctuel de 60 à 70 millions d'euros sur le FCF (cash flow libre) d'ici la fin de l'année.

