TotalEnergies annonce la reprise "complète" de son projet d'usine de GNL au Mozambique

(Actualisé avec annonce par TotalEnergies, détails)

TotalEnergies TTEF.PA a annoncé jeudi la reprise complète de l’ensemble des activités du projet à 20 milliards de dollars (16,72 milliards d'euros) d'usine de gaz naturel liquéfié (GNL) au Mozambique, interrompu il y a bientôt cinq ans après une attaque meurtrière menée par un groupe lié à l'organisation Etat islamique.

Ce chantier, qui devait faire du pays d'Afrique de l'est un exportateur majeur de GNL vers l'Europe et l'Asie, a été suspendu en 2021 en raison d'attaques islamistes qui ont fait des dizaines de morts à Palma, ville côtière proche du site exploité par TotalEnergies.

TotalEnergies, qui a renforcé sa participation aux côtés de ses partenaires après le retrait de certains investisseurs, avait cependant annoncé fin 2025 son intention de reprendre les travaux.

Le président mozambicain Daniel Chapo et le PDG de TotalEnergies, Patrick Pouyanné, se sont rencontrés jeudi à Afungi, site du projet d'usine, pour annoncer le redémarrage des activités du projet "Mozambique LNG".

"Au cours de cette rencontre, le gouvernement du Mozambique a confirmé son engagement à travailler avec Mozambique LNG pour accompagner le redémarrage des activités et tirer les conséquences de la période de Force Majeure", indique TotalEnergies dans un communiqué.

Le groupe souligne que les travaux de construction ont repris et que la production de GNL est prévue pour 2029.

Selon le communiqué de TotalEnergies, le projet est avancé à 40%, la quasi-totalité des travaux d'ingénierie et d’achat des principaux équipements ayant été réalisés pendant la période de force majeure.

"La reprise du projet (...) représente une étape importante pour l'économie nationale et réaffirme la confiance des partenaires internationaux dans le potentiel énergétique, institutionnel et humain du Mozambique", a déclaré plus tôt le bureau de Daniel Chapo.

TotalEnergies a déclaré que plus 3.000 mozambicains étaient actuellement employés sur le site et que jusqu'à 7.000 emplois seront créés dans le pays pendant la phase de construction. Les contrats attribués aux entreprises locales devraient représenter plus de 4 milliards de dollars, selon TotalEnergies.

Le groupe pétrolier et gazier français détient 26,5% du consortium Mozambique LNG, le groupe japonais Mitsui 20%, l’ENH 15%, tandis que Bharat Petroleum, Oil India et ONGC Videsh détiennent chacun 10%, les 8,5% restant étant détenus par le groupe thaïlandais PTTEP.

