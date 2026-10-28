TotalEnergies acquiert une participation de 25 % dans des concessions offshore américaines gérées par Chevron

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Le géant pétrolier français TotalEnergies TTEF.PA a annoncé mercredi avoir acquis une participation de 25 % dans 26 concessions d'exploration offshore exploitées par Chevron CVX.N aux États-Unis.

Dans le cadre de cette transaction, dont le montant n'a pas été divulgué, Chevron a acquis auprès de TotalEnergies une participation de 75 % dans deux concessions d'exploration adjacentes, a précisé la société française.