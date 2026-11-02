 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

TotalEnergies acquiert 30% de deux champs gaziers offshore en Malaisie
information fournie par Reuters 02/11/2026 à 07:23

Ajouter Boursorama à vos sources

TotalEnergies TTEF.PA a signé des accords avec PETRONAS Carigali (PCSB), PTTEP et KUFPEC en vue d'acquérir une participation opérée de 30% dans les champs gaziers offshore de Lang Lebah et B14, au large du Sarawak en Malaisie, a annoncé lundi le géant pétrolier et gazier français.

À l'issue de l'opération, TotalEnergies détiendra une participation opérée de 30% dans chacun des deux champs, aux côtés de PTTEP (25%), KUFPEC (25%) et PCSB(20%), selon un communiqué du groupe.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

Gaz naturel
2,90 USD NYMEX -1,83%
Pétrole Brent
110,29 USD Ice Europ -4,64%
Pétrole WTI
100,77 USD Ice Europ -3,01%
TOTALENERGIES
85,430 EUR Euronext Paris 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
110,28 -4,65%
2CRSI
21,92 0,00%
Or
3 875,36 0,00%
CAC 40
7 969,42 0,00%
EUR/USD SPOT
1,11875 -0,15%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank