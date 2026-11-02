TotalEnergies acquiert 30% de deux champs gaziers offshore en Malaisie

TotalEnergies TTEF.PA a signé des accords avec PETRONAS Carigali (PCSB), PTTEP et KUFPEC en vue d'acquérir une participation opérée de 30% dans les champs gaziers offshore de Lang Lebah et B14, au large du Sarawak en Malaisie, a annoncé lundi le géant pétrolier et gazier français.

À l'issue de l'opération, TotalEnergies détiendra une participation opérée de 30% dans chacun des deux champs, aux côtés de PTTEP (25%), KUFPEC (25%) et PCSB(20%), selon un communiqué du groupe.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)