TotalEnergies acquiert 25% de 26 permis d'exploration de Chevron aux États-Unis

TotalEnergies TTEF.PA a annoncé mercredi l'acquisition d'une participation de 25% dans 26 permis d'exploration opérés par la major américaine Chevron CVX.N au large des États-Unis.

Dans le cadre de cette transaction, Chevron acquiert également une participation opérée de 75% dans deux permis d'exploration de TotalEnergies adjacents aux permis déjà détenus en commun, selon un communiqué du géant énergétique français.

"Ces 26 permis, situés entre 150 et 250 km des côtes, comprennent 24 blocs dans la zone de Green Canyon et 2 blocs dans la zone de Walker Ridge et ciblent des prospects bien identifiés", précise TotalEnergies dans le communiqué.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)