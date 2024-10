Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client TotalEnergies: accord pour le projet 'Chbika' au Maroc information fournie par Cercle Finance • 29/10/2024 à 10:11









(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce que TE H2, CIP et A.P. Møller Capital ont signé un accord pour un projet à grande échelle au Royaume du Maroc.



Cet accord va permettre à TE H2, une coentreprise entre TotalEnergies et le Groupe EREN, conjointement avec les deux sociétés danoises, Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), par le biais de son fond ' Energy Transition Fund ', et A.P. Møller Capital, par le biais de son fond ' Emerging Markets Infrastructure Fund ', de lancer les études d'avant-projet.



Situé près de la côte atlantique dans la région de Guelmim-Oued Noun, le projet ' Chbika ' vise à construire 1 GW de capacités solaires et éoliennes terrestres qui alimenteront la production d'hydrogène vert par électrolyse d'eau de mer dessalée et sa transformation en 200 000 tonnes par an d'ammoniac vert à destination du marché européen.



TE H2 et CIP seront en charge du développement de la production des énergies renouvelables (solaire, éolien, hydrogène vert et ses dérivés), tandis qu'A.P. Møller Capital développera le port et les infrastructures associées.



'Grâce à sa proximité géographique et à la qualité de ses ressources éoliennes et solaires, le Maroc dispose en effet des meilleurs atouts pour devenir un partenaire majeur de l'Europe dans l'atteinte des objectifs du Green Deal et TotalEnergies a l'ambition d'y contribuer. ' a déclaré Patrick Pouyanné, Président-directeur général de TotalEnergies.





