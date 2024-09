Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client TotalEnergies: accord de GNL avec HD Hyundai Chemical information fournie par Cercle Finance • 24/09/2024 à 09:13









(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce la signature d'un accord de vente à long terme avec HD Hyundai Chemical pour la livraison de 200.000 tonnes de GNL (gaz naturel liquéfié) par an pendant sept ans à partir de 2027.



Grâce à cet accord, dont le prix est indexé sur le Brent et le Henry Hub, la compagnie énergétique conforte sa position à long terme en Corée du Sud, troisième plus gros pays importateur de GNL au monde.



'Cet accord nous permet de continuer à sécuriser des ventes à long terme en Asie et de réduire notre exposition aux prix du gaz sur le marché spot', met en avant Gregory Joffroy, directeur GNL chez TotalEnergies.





Valeurs associées TOTALENERGIES 63,04 EUR Euronext Paris +1,48%