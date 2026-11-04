TotalEnergies-Accord avec Jiangsu Guoxin Group pour la livraison de GNL

TotalEnergies TTEF.PA a annoncé mercredi la signature d'un accord avec l'entreprise énergétique chinoise Jiangsu Guoxin Group 002608.SZ , pour la livraison de 900.000 tonnes de Gaz Naturel Liquéfié (GNL) par an.

Cette décision prendra effet en 2028 pour une durée de 15 ans, précise le géant pétrolier et gazier français dans un communiquant, ajoutant que les volumes livrés seront destinés à l'approvisionnement en gaz des villes ainsi qu'à la production flexible d'électricité.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)