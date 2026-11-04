Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

(Actualisé avec M&S)

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* SOLVAY SOLB.BR a fait état mercredi d'un résultat opérationnel inférieur aux attentes et en nette baisse pour le troisième trimestre, le groupe citant notamment l'impact négatif du conflit au Moyen-Orient sur ses opérations et la faiblesse persistante du marché du carbonate de soude.

* TOTALENERGIES TTEF.PA a annoncé mercredi la signature d'un accord avec l'entreprise énergétique chinoise Jiangsu Guoxin Group, pour la livraison de 900.000 tonnes de Gaz Naturel Liquéfié (GNL) par an.

* M6 MMTP.PA a fait état mardi d'une croissance de 9,4% de son chiffre d'affaires consolidé au troisième trimestre de son exercice fiscal, à 294,5 millions d'euros, tiré par une hausse des revenus publicitaires vidéo.

* VIRIDIEN VIRI.PA a fait état d'une baisse de 24% de son chiffre d'affaires des activités au troisième trimestre sur un an, ainsi que d'un recul de 40% du résultat brut d'exploitation (Ebitda) ajusté des activités, citant notamment l'activité Earth Data qui a réalisé un chiffre d'affaires en chute de 49%.

* VUSION VU.PA a annoncé que MARKS & SPENCER MKS.L allait déployer la plateforme de magasin connecté du groupe dans plusieurs nouveaux magasins M&S.

* MARKS & SPENCER MKS.L a fait état mercredi d'un rebond de son bénéfice du premier semestre par rapport à l'année dernière, marquée par une cyberattaque, mais celui-ci reste en baisse sur deux ans, les bons résultats enregistrés dans l'alimentation n'ayant pas suffi à compenser entièrement la faiblesse de l'habillement.

* NOVO NORDISK NOVOb.CO - Le fabricant du Wegovy a annoncé mercredi un résultat d'exploitation ajusté au troisième trimestre supérieur aux attentes et a revu à la hausse sa prévision de bénéfice et de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année.

* BMW BMWG.DE - Le bénéfice avant impôts du constructeur automobile a reculé au troisième trimestre conformément aux attentes, avec d'importantes charges de restructuration à prévoir vers la fin de l'année. Cela pousse BMW à une nouvelle révision à la baisse de ses prévisions alors qu'il fait déjà face à un marché chinois atone.

* CONTINENTAL CONG.DE - L'équipementier automobile allemand a relevé mercredi sa prévision de rentabilité pour cette année, citant les performances positives de son activité pneumatique.

* FRAPORT FRAG.DE - L'exploitant aéroportuaire allemand a annoncé mercredi une baisse de près de 30% de son bénéfice net sur neuf mois par rapport à l'année précédente, liée à la hausse des charges d'intérêts et à l'augmentation des amortissements en lien avec ses projets d'expansion achevés à Lima et à Francfort.

* FRESENIUS FREG.DE - Le groupe pharmaceutique a relevé mercredi sa prévision pour l'ensemble de l'année après avoir publié des résultats du troisième trimestre supérieurs aux attentes, grâce aux solides performances des divisions Kabi et Helios.

* SILTRONIC WAFGn.DE - Le fournisseur allemand de matériaux semi-conducteurs a relevé mercredi sa prévision de ventes annuelles, citant une hausse de la demande pour son activité de plaquettes.

* HEIDELBERG MATERIALS HEIG.DE - Le fabricant de matériaux de construction a annoncé mercredi des ventes et un bénéfice supérieurs aux attentes pour le troisième trimestre, citant une amélioration de la demande et une forte croissance en Europe et en Amérique du Nord.

* PANDORA PNDORA.CO - La marque de bijoux a relevé mercredi sa prévision de chiffre d'affaires et de marge opérationnelle pour cette année, citant une amélioration de la demande sur ses principaux marchés, les Etats-Unis et l'Europe, alors que le groupe lance de nouvelles collections et accélère sa transition vers des produits plaqués platine.

* AHOLD DELHAIZE AD.AS - Le groupe de supermarchés néerlandais a revu mercredi à la baisse ses objectifs pour cette année, évoquant un "impact négatif sur les performances du quatrième trimestre" en raison d'incidents de cybersécurité.

* DSM-FIRMENICH DSFIR.AS a annoncé mercredi un bénéfice d'exploitation du troisième trimestre légèrement supérieur aux attentes du marché, grâce à de nouveaux contrats, et a relevé sa prévision de croissance pour l'ensemble de l'année.

* VOPAK VOPA.AS - L'opérateur néerlandais de stockage et négoce des ressources en énergies fossiles a relevé mercredi ses objectifs pour 2026 pour la deuxième fois depuis le début de l'année, alors qu'une forte demande de capacité de stockage et de nouveaux projets stimulent son bénéfice.

* BARRY CALLEBAUT BARN.S - Le fabricant suisse de chocolat a annoncé mercredi que son bénéfice pour le prochain exercice financier serait inférieur aux prévisions, en raison d'une révision à la hausse de ses hypothèses concernant le prix du cacao.

* LINDT & SPRÜNGLI LISN.S - Des investisseurs influents du chocolatier suisse réclament des changements radicaux au sein du conseil d'administration du groupe après que des erreurs de tarification ont fait chuter le cours de l'action et conduit à l'éviction de son directeur général Adalbert Lechner le mois dernier.

* ELECTROLUX ELUXb.ST ELUXb.MI - Le fabricant d'électroménager a conclu un accord avec le gouvernement italien et les syndicats pour réduire de près de moitié les suppressions d'emplois prévues dans le pays et investir plus de 100 millions d'euros, ont déclaré les syndicats et le ministre italien de l'Industrie.

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(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)